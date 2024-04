Joaquín Rodríguez no hace buena la lucha del Betis Baloncesto (73-74)

Ejercicio de lucha inútil para el Betis Baloncesto. Los verdiblancos acumularon su segunda derrota consecutiva en una fase crucial del campeonato y ponen en peligro su novena plaza tras caer contra el Forza Lleida por 73-74. Joaquín Rodríguez, otra veces el jugador decisivo del equipo, falló las dos últimas penetraciones a la canasta ilerdense y por ahí se escapó la posibilidad de haber ganado.

El espíritu de lucha de la escuadra de Bruno Savignani fue máximo, se rebeló ante un rival que era superior a pesar de la ausencia de su estrella, Hasbrouck, por algún problema físico, pero paradójicamente desperdició al final una excelente oportunidad para conseguir un triunfo heroico. Joaquín Rodríguez la tuvo dos veces, entró con decisión a la canasta rival, pero en ambas sus penetraciones acabaron tocando en el aro para que el balón fuera escupido.

Se esfumaba de esa manera la opción de un triunfo que hubiera sido heroico, ya que los visitantes llegaron a tener diez puntos de ventaja en el arranque del último cuarto (51-61), pero entonces una heterodoxa zona 1-3-1 ordenada por entrenador brasileño del Betis Baloncesto sencillamente sacó del partido a un Forza Lleida que hasta entonces parecía tener la situación más que controlada.

Pasito a pasito, con triples decisivos de Kuksiks, el cuadro local se fue acercando en el marcador hasta colocarse 73-74 con un mate de De Bisschop en una espectacular asistencia de Joaquín Rodríguez. La opción de ganar estaba ahí, pero el uruguayo erró tras recuperar el balón y después tampoco aprovechó un regaló de los ilerdenses, que volvieron a darle la pelota al Betis Baloncesto con siete segundos por delante. Repetición de la jugada, Joaquín Rodríguez se la juega en penetración y volvió a salir cruz.

Tal vez el cansancio físico de tantos minutos acumulados fuera decisivo. Puede ser, pero lo cierto es que el Betis Baloncesto dejaba escapar un nuevo triunfo y cada vez parece más complicada hasta la clasificación en esa novena plaza para las eliminatorias finales. Los jugadores y el cuerpo técnico no merecerían ese desenlace final, pues ponen todo el corazón en los partidos, pero distinto es lo que surge desde la propiedad, quien quiera que sea en estos momentos, pues ya no se saben si son los mexicanos o todo ha vuelto a manos del Real Betis Balompié.

Competida primera mitad

La primera mitad no pudo ser más competida. Tanto el Betis Baloncesto como el Forza Lleida pelearon desde el primer balón hasta el último y no fue extraño que la máxima ventaja para unos y otros no sobrepasara jamás el margen del 4-0 inicial con las dos primeras canastas de Polanco y Joaquín Rodríguez.

Además, también era llamativo que el reparto de roles fuera bastante amplio en ambas plantillas. No había un jugador preponderante a la hora de la anotación y sólo Polanco alcanzaba los 10 puntos cuando el partido arribaba al intermedio. El resto de los protagonistas, con un rendimiento aceptable en general y no cargado excesivamente de errores, se quedaba por debajo de esa decena.

También llamaba la atención, por inusual básicamente, la descalificación de Doménech en una acción bastante polémica que se producía en el minuto 13. El pívot catalán, que había salido apenas dos minutos antes y fue capaz de apuntarse una buena cesta al superar por velocidad a Krutwig, había recibido con anterioridad una falta claramente antideportiva cuando se disponía a dejar una bandeja. Los árbitros se hicieron el sueco ahí y lo que era una canasta clara se quedaba en un 1/2 en los tiros libres.

No observaron de la misma manera un intento de cortar un contragolpe del propio Doménech después de un error de Kuksiks en el lanzamiento. El pívot del Betis expresó su frustración con un gesto de protesta y le cayó una técnica, a añadir a los tiros libres y balón por la antideportiva. Más extraña fue la descalificante posterior, pues no se llegó a observar que las reclamaciones se agudizaran, pero la realidad es que Savignani se quedaba con un elemento menos en la rotación.

Por si fuera poca la escasez de recursos, uno menos. Después también castigaron al brasileño con otra técnica por protestar en una demostración clarísima de lo cómoda que es actualmente la pista de Sevilla para el trío arbitral. Pero ni siquiera así se produjo una ventaja mayor de los cuatro puntos antes reseñados para el Forza Lleida. Todo seguía encaminado hacia el empate final que se registraría en el intermedio a pesar de que los verdiblancos también se quedaron sin el pívot De Bisschop con un golpe en la cabeza con el soporte del tablero que le produjo una herida incluso.

Con 34-34 se despedían todos los protagonistas para irse al intermedio. ¿Sensaciones? Pues que el Forza Lleida tenía más profundidad de banquillo, aunque su máximo anotador, Hasbrouck debía tener algún problema físico, pues no había sido utilizado por Gerard Recuerda.

Ventaja ilerdense

El tercer cuarto parecía que iba a ser decisivo para el triunfo de un Forza Lleida que se fue hasta una ventaja de diez puntos gracias a que sus hombres parecían mucho más enteros en el aspecto físico. Los visitantes, además, aprovechaban el error de errores arbitrales, casi siempre hacia un mismo lado.

Pero este Betis Baloncesto no es un equipo que dé fácilmente su brazo a torcer. La zona ordenada por Savignani, ese 1-3-1 en el que todos iban a todos lados, fue apretando el marcador a pesar de que los rebotes defensivos se escapaban más veces de las deseables y de que el pívot Kuath machacaba una y otra vez con ventaja.

Pero el desenlace final fue emocionante y la moneda cayó en la cara mala. Fue cruz en esta ocasión, Joaquín Rodríguez no pudo meter ninguna de las dos canastas que tuvo y toda la lucha del Betis Baloncesto fue baldía.