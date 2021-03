Manuel Pellegrini se mostró satisfecho por la victoria de su equipo, no sólo por el resultado en sí sino por la capacidad para levantarse que demostró el Betis cuando el Alavés se colocó con 0-2 en el marcador.

"El equipo confió en lo que hacía y no se desordenó atrás. Antes, cuando esto nos ocurría, cada uno quería sacar el partido por su cuenta y acabábamos perdiendo 0-4. Ahora el conjunto trabaja unido", indicó el chileno, para quien "la primera parte no reflejó lo que pasó en el campo". "En dos acciones marcaron, primeroaprovechando que alguien se gira en la barrera y después aprovechando el resbalón de Miranda. Fue fundamental el descanso. La gente que entró desde el banquillo estuvo acertada y no jugamos con el marcador en la cabeza. Eso fue fundamental", explicó el preparador heliopolitano, "muy contento y orgulloso por lo que está haciendo el equipo y jugar con fe sin bajar nunca los brazos".

La clave, para el entrenador verdiblanco, está clara: "Trabajar de la misma manera. Ni ganando ni perdiendo hay que cambiar la dinámica más allá de rendimientos individuales". Y es lo que aplicó ante el Alavés, ya que "la primera parte no fue mala, pero pudimos cambiar cosas en el segundo tiempo con los cambios y juntando a Canales con Fekir". "Me deja contento la madurez mostrada por el equipo para entender y ejecutar el nuevo plan", dijo Pellegrini, para quien "lo más importante fue jugar este partido sin nada más en la cabeza. Ahora sí podemos pensar en el derbi".

Y con esa idea dispuso Pellegrini a Fekir de titular, pese a estar apercibido de suspensión: "Tanto Borja Iglesias como Fekir venían de lesiones. La idea era que Fekir no jugara más de 65 minutos, pero el partido lo necesitaba. Con los cambios dispusimos de mucha gente de ataque, pero buscamos los espacios con orden. Siempre ganar aumenta la autoestima de los jugadores y hacerlo antes del derbi viene bien, pero ese choque es una más de las 12 finales que nos quedan".

Cuestionado sobre el potencial del plantel, explicó: "Por varios motivos comienza un once inicial y se quedan hombres importantes en el banquillo. Hay plantillas con más nombres y presupuesto, pero veo un compromiso tremendo en los jugadores, tanto el que juega como el que no y eso marca diferencias. Tenemos equipo para hacer una buena campaña dentro de nuestras limitaciones y se ha formado un grupo con mucha ambición y solidaridad en el campo y eso es más importanteque los nombres".

Sobre Joaquín apuntó: "Tiene 39 años y no puede pretender jugar todos los partidos desde el inicio, aunque se entrena y rebela contra ello. Es muy importante en el trabajo semanal y en los partidos. Tanto él como Claudio Bravo entienden que lo importante es el grupo, que no son indispensables, pero siguen trabajando y exigiendo a los compañeros como los que más. Esa rebeldía que tiene Joaquín, con esa calidad y lo que representa en el club, le permite y seguir a un gran nivel".