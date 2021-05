Kristaps Porzingis jamás ha escondido su amor por Sevilla, donde se formó como jugador del baloncestoy por el Betis, pasión que conoció en sus cinco años de estancia en la capital hispalense. El letón ahora es una estrella de la NBA y poco queda de aquel chiquillo rubio y delgaducho que daba sus primeros pasos en la capital andaluza, aunque no olvida su pasado hasta el punto que aseguró, una vez más, que "molaría" acabar su carrera en Sevilla ahora defendiendo al Coosur Betis. Aunque queda tiempo para eso.

"¿Terminar mi carrera en Europa?, ¿Por qué no?. Molaría terminar en Sevilla. No pienso tan adelante pero ya veremos", afirmó el ala-pívot de los Mavericks en Radio Marca. Y es que Porzingis no olvida cómo se formó como jugador del Baloncesto Sevilla: "Aíto fue fundamental para mí. Crecí muchísimo como jugador. Tener un entrenador que confía en los jóvenes, los pone y les deja equivocarse es algo que muchos técnicos no saben hacer. Fue la clave para mí y para otros jugadores jóvenes. Es un entrenador leyenda y estoy muy agradecido a él".

En más de una ocasión ha aparecido Porzingis luciendo los colores del Betis, algo que hace con orgullo: "Cuando llegué a Sevilla no era muy aficionado al fútbol y ni tenía un equipo. Al principio los sevillistas y los béticos me intentaban convencer y al final me decidí por el Betis. Siempre los apoyo e intento seguirlos y este año estoy contento, porque lo está haciendo muy bien".

También fue cuestionado sobre su relación con Doncic, sobre loque hay muchas habladurías y rumores que desmintió: "Nunca he tenido ningún problema con mis compañeros fuera de la pista. Siempre me llevé muy bien con ellos. Intento ser lo más profesional, hacer lo que debo de hacer y ser un soldado para el equipo".

El jugador está cerca de regresar a las pistas, una vez superada una nueva lesión. "Tengo muchísimas ganas de volver. Estoy trabajando desde muy pronto y dos o tres veces al día para estar jugando lo antes posible. Estoy muy cerca. Las lesiones son lo peor. Ahora que llevo unos cuantos partidos fuera me cuesta mucho ir a los partidos, porque a mí me encanta el baloncesto, pero no poder jugar es muy duro y cuesta mucho. Quiero volver bien, estar sano y ayudar al equipo a llegar lejos".