La plantilla del Coosur Betis 2020-21 va tomando forma estos días y tras el anuncio oficial del fichaje de Pepe Pozas para la dirección, otros tres nombres están atados: el también base Shannon Evans, el escolta Dairis Bertans y el ala-pívot Burjanadze. Estos jugadores se suman a los confirmados Mike Torres, Spires y Pablo Almazán, pero faltan todavía piezas importantes en el equipo.

Una de ellas es la del pívot, posición en la que el conjunto verdiblanco ha venido teniendo problemas las últimas campañas hasta la llegada de un Youssou Ndoye que se quedó fuera del derecho de tanteo por un error. Uno de los nombres por los que se habría interesado el cuadro sevillano es Vladimir Stimac, según el portal especializado Totalbasket, pero de momento parece que el interior habría rechazado la primera propuesta hispalense, baja económicamente.

Se da la circunstancia de que el cinco, que el último curso estuvo en el Bahçesehir promediando en el campeonato turco 16,4 puntos y 9,6 rebotes, confía en tener la oportunidad de que le llegue algo para seguir jugando al máximo nivel europeo, ya sea en Euroliga o Eurocup, y no tiene prisas en esperar un poco más. Según el referido portal el Promitheas griego de Luis Casimiro también andaría tras sus pasos.

El error de no incluir a Ndoye en el tanteo puede salir caro si no se encuentra un sustituto de nivel, ya que el senegalés ofreció un gran rendimiento el ejercicio anterior. Es por ello que el Betis no la da por perdido y lo había tanteado, pero al ser ya un segundo año y contar como residente pese a que la oferta fuera muy superior, en cuanto al gasto del Betis, para el jugador no significaría un gran aumento. Si el equipo heliopolitano retomase su interés tendría que hacer Joan Plaza un trabajo de pico y pala para convencer al jugador, que se fue encantado con la ciudad y el club. Darle un rol de nuevo protagonista y la posibilidad de seguir creciendo en una ACB en la que ya quedan pocos huecos libres es un argumento para convencerlo.

Pero hay huecos y ya La Opinión de Málaga apunta el posible interés del Unicaja si no cuaja su primera opción, Dejan Kravic. El interior tampoco fue inscrito en el tanteo por el San Pablo Burgos, otro equipo que busca pívot aunque no olvida al serbio, al que ha intentado retener ofreciéndole la renovación.