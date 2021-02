Tisma pasa el reconocimiento médico con el Coosur Betis

Boris Tisma vestirá de verdiblanco para lo que resta de temporada. Los clubes ultimaron ya los flecos de una cesión que debe hacer oficial en las próximas horas, con el Coosur Betis intentando asegurarse un año más, en caso de amarrar la permanencia en la ACB, y el Real Madrid pensándoselo.

Sea como fuere, el acuerdo se cerrará y el joven croata seguirá los pasos de otros jóvenes de la cantera blanca como Cate o Willy Hernangómez, quienes hicieron las maletas en busca de minutos en Sevilla, donde acabaron de formarse y empezaron a acumular experiencia en la élite.

El alero ya está en Sevilla, donde ha pasado el reconocimiento médico previo a su incorporación al grupo y en estos días se incorporará a las órdenes de Joan Plaza, que prepara el choque del 28 de febrero ante el Casademont Zaragoza, el primero tras el parón por la Copa y las ventanas FIBA. Le vendrá bien al técnico catalán para trabajar, ya que desde el lunes empezará a perder a los internacionales que se van con sus selecciones (Ouattara, Borg, Randle y Ndoye), quedándose muy disminuido para preparar la importante cita frente al cuadro maño.

Tisma, como ha dicho Plaza más de una vez, no será un jugador que decida la permanencia del conjunto bético, pero sí ayudará a los que ya están en ese objetivo tanto en los partidos como en los entrenamientos, donde espera el catalán una mayor competencia para que todos mejoren. "El que venga vendrá a ayudar un poco, pero no esperemos que venga un James Harden ni nada parecido", destacó antes de jugar en Valencia.

La opción del jugador nacido en Zagreb llegó tras el positivo por Covid-19 de Daniel Clark. "Di el visto bueno al fichaje de Clark, pero es un tema que tiene que resolver el club", precisó el entrenador verdiblanco hace casi tres semanas. Al británico, un jugador veterano y con experiencia en ACB, le cuesta coger el ritmo tras una larga cuarentena y el club buscó otras alternativas. "Soy consciente de que el club tiene unas fortalezas y unas debilidades y ahora la debilidad es a nivel económico, sobre toda con la pandemia. También es cierto que me gustaría que la gente entendiera que estamos sobreexplotando a algunos jugadores, no sólo en los partidos, sino también en entrenamientos y eso tarde o temprano se puede pagar. ¿Me gustaría que viniera alguien?, sí. ¿Se puede? Eso no soy yo quien deba decirlo, pero me consta que el club está detrás de contactos importantes para incorporar a un jugador", dijo Plaza.

El Coosur Betis buscaba un ala-pívot y se lleva un alero alto por hacer aún. Eso sí, de tremenda calidad y con buena mano desde el perímetro. Cuando Spires se recupere tocará hacer convocatorias y serán Magassa y Niang con los que se dispute el puesto vacante siempre que todos los jugadores estén en condiciones para jugar. Para eso todavía queda y Tisma llega a Sevilla en busca de los minutos que no ha tenido en el Real Madrid de Pablo Laso.