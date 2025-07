Baloncesto Sevilla: Pedro Fernández falta a su propia convocatoria

El 8 de agosto se conocerá, definitivamente, el destino del Baloncesto Sevilla: ACB o cierre. No hay más caminos. Será el epílogo final de un sainete que arrancó el 8 de junio con la victoria del, todavía, entonces Betis Baloncesto en la Final Four de Primera FEB logrando el ascenso deportivo a la Liga Endesa. Pero entre medias ha habido ya muchos capítulos, y seguro que alguno queda hasta esa fecha, en los que el logro deportivo no fue refutado con la necesaria documentación, llegando a este momento en el que Pedro Fernández, dueño y presidente de la entidad, ha apostado a todo o nada al fallo judicial del 8 de agosto contra la patronal del baloncesto: o ACB o liquidación de la entidad.

Pero entre medias pasarán cosas. Hay otros actores que deben pronunciarse mientras los jugadores con contratop (Hughes, Benite y Jelinek) ya se mueven para buscar acomodo. Un capítulo más del desconcierto que hay en las oficinas de San Pablo lo protagonizó este jueves el dirigente del Baloncesto sevilla, que la semana pasada, convocó para este jueves 31 de julio (09:00) por redes sociales al Ayuntamiento, Diputación Provincial y Junta de Adalucía a una reunión para "analizar la situación actual y coordinar posibles líneas de actuación conjuntas en defensa del proyecto de baloncesto de élite en la ciudad". Pues bien, faltó a su propia convocatoria .

Bien es cierto que un representante del club sí estuvo presente en la reunión, a la que habría faltado solo algún representante del gobierno de la comunidad autónoma, pero es difícil de entender que ante la situación límite en la que ha puesto al club Pedro Fernández convoque y no asista a una reunión con las instituciones públicas de las que demanda más apoyo institucional.

Y todo un día después de presentar, en primera instancia, mal la documentación para inscribirse en Primera FEB, por si el acceso a la ACB es denegado, y después rechazando la prórroga de dos días dadas por la FEB para decidir no inscribirse, dejando en 17 equipos a la segunda categoría nacional. La única posibilidad de supervivencia del Baloncesto Sevilla será que el Juzgado de Primera Instancia de Barcelona otorgue medidas caurelares tras la denuncia interpuesta por la entidad hispalense contra la ACB, que debería cursar la invitación a jugar la liga (como pasó otras veces) por la falta de tiempo para mantener una batalla judicial con recursos ante la cercanía del inicio de la competición. Eso será otra historia. El último capítulo de un cuento que empieza a alargarse cada vez más y al que le queda un epílogo que puede suponer el final de un conjunto histórico o un soplo de vida inesperado.