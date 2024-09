Berdi Pérez será el nuevo director general del Betis Baloncesto

Sevilla/El nuevo Betis Baloncesto echó a andar este martes con un amistoso en el que se impuso en el primer partido de pretemporada al Sharks británico por 79-70. Pero la noticia estuvo en Torre Sevilla, donde el equipo se presentó oficialmente con Pedro Fernández, dueño del club, como maestro de ceremonias y un invitado no esperado: Berdi Pérez. El que fuese director deportivo del Betis Baloncesto vuelve al club, aunque lo hará como director general en lugar de Miguel Ángel Jiménez, que ocupaba el puesto desde la entrada en el baloncesto del Betis en 2016 y que ha llegado a un acuerdo mutuo para echarse a un lado, aunque seguirá un tiempo para que el aterrizaje del ecijano sea más fácil.

Pedro Fernández insistió en el acto en que está ante el "Dream Betis Team, el equipo que soñaba la ciudad para que haya baloncesto de calidad". "Sevilla es una de las ciudades más importantes de España y debe tener este baloncesto. Los nombres no dan seguridad, pero es importante. Tenemos que ser este año un referente para que el baloncesto resurja", dijo el madrileño, que se pone la meta de 7.000 abonados.

Uno de ellos será Carlos Herrera, que confesó que un sueño de juventud fue "ser jugador de baloncesto" . "Este equipo devuelve la ilusión a Sevilla de la mano de una marca poderosa como el Betis. La ciudad necesita una referencia en otro plano deportivo que no sea el fútbol. Espero que el apoyo de la instituciones sea efectivo y el de la afición", indicó el periodista.

Por su parte, Gonzalo García de Vitoria, entrenador, incidió en el objetivo del ascenso y destacó la importancia de contar con una plantilla tan comprometida. El técnico agradeció la confianza depositada en él por Pedro Fernández, quien no le dio opción a decir no para "emprender esta aventura con estos jugadores". "Llevo en el básket profesional desde el año 2000 y es el grupo más importante que he entrenado. Es una gran responsabilidad representar a esta ciudad y este escudo. Está en nuestras manos, pero también de todos los aficionados que nos apoyen", dijo el preparador.

Por último, intervino Vitor Benite, voz autorizada, que incidió en esa idea: "Vamos a por el ascenso. Sevilla es una ciudad de mucha tradición y de gente apasionada y orgullosa de ser sevillano. Este conjunto de jugadores debe entender ese orgullo y estar a la altura. En una semana de entrenamiento he visto que este grupo no sólo está aquí para jugar, sino para hacer historia", aseguró.