Betis Baloncesto: Una especie de ensayo en Burgos ante el Tizona

Sevilla/En las ocho jornadas que restan de la fase regular en la Primera FEB el Betis Baloncesto se enfrentará con seis equipos que están en puestos de play off. Con lo ajustada que está la liga, la recta final definirá la posición final del conjunto verdiblanco, que ha pasado y superado malos momentos en la temporada, especialmente motivados por las lesiones, pero ha salido más o menos airoso para llegar al momento decisivo del curso fortalecido como grupo, mientras en otros equipos surgen dudas. Y reforzado en su plantilla, ya que a inicio de semana se hizo oficial el fichaje de Boris Dallo, un exterior que podría debutar hoy en un partido clave en esa carrera por llegar lo mejor colocado posible a las eliminatorias por el ascenso.

El conjunto verdiblanco es cuarto y, como poco, el objetivo es defender esa plaza para evitar un duro cruce , presumiblemente con el Palencia o el Obradoiro. Pero ahora mismo el rival sería el peligroso Tizona Burgos, al que visita esta noche (20:45) casi a modo de ensayo de esos cuartos de final camino del reto del ascenso. El choque está marcado, sin duda, en rojo en el calendario bético. No sólo por la entidad del rival, sino porque supone una prueba cara al futuro ante un duro equipo que es el mejor ataque de la competición y el que juega a un ritmo más alto.

De esta forma, una de las mejores defensas de la liga como la heliopolitana necesita su mejor versión para que funcione la kriptonita ante un rival que se mueve a un altísimo ritmo y con posesiones cortas, la forma de jugar que más daño hace a un Betis con jugadores veteranos y que ha visto recortada su rotación por unos u otros motivos los últimos encuentros.

Las once fichas pasan ahora a ser 12 con Dallo, que no podrá ayudar mucho con apenas tres entrenamientos a su espalda y que llega de no jugar un partido oficial desde noviembre. Pero en el ideario de Gonzalo García de Vitoria no está el hacer apuestas. Va sobre seguro y de ahí las minutadas que se marcaron Hughes, Benite y el superhéroe Renfroe para ganar al Ourense la pasada semana. Incluso Radoncic, que se va entonando cuando más falta hace. Kasibabu apenas cuenta ya y Rubén López ha perdido protagonismo también. Jelinek dbe recuperarse mentalmente.

Además, Cvetkovic podría regresar ya tras su esguince en el tobillo derecho, aunque será duda hasta última hora y su concurso dependerá de sus sensaciones en los últimos entrenamientos.

En el cuadro burgalés es todo lo contrario. Jugar a un alto ritmo exige estar fresco y por ello Salva Camps exprime al máximo a toda su plantilla. En ella hay un ex bético como Caio Pacheco, que viene de meter 32 puntos en la trabajada victoria en Castellón por 94-97, la decimosexta vez esta campaña en Primera FEB que anota 90 o más puntos (en 26 jornadas), lo que evidencia el poder ofensivo que el Betis tendrá que frenar. De ahí que es lógico que el conjunto castellano-leonés sea el máximo anotador con 90,8 puntos de media. Pero también encaja una alta cifra, 88,7, frente a los 75,2 de los béticos.

Además del base brasileño, el Tizona cuenta con el máximo anotador de la liga, Lance Jones, que promedia 18,1 puntos por encuentro esta temporada, así como jugadores de marcado carácter ofensivo como Jaume Lobo, Arnau Parrado, Soluade o Jordi Rodríguez. Por dentro cuenta con hombres importantes como Jacobo Díaz y Simeunovic y el físico lo ponen Abdou Thiam y Ramón Vila.

Pero correr y jugar con la sexta marcha todo el momento también tiene sus riesgos y el Tizona es el segundo equipo que más pérdidas comete de la competición (14), un problema cuando enfrente tendrá a unos de los conjuntos que más balones recupera (7,7).

El acierto exterior del Betis, el segundo mejor en triples de la liga, será de nuevo la clave para poder ganar, pero sobre todo será la defensa lo que marque las opciones del conjunto verdiblanco. Eso y que los interiores sean capaces de anotar cerca del aro como otra vía de ataque para que al rival de turno tenga más cosas de las que estar pendiente que los jugadores del perímetro.

En la primera vuelta el Betis logró desactivar a un Tizona aún en construcción, pero Salva Camps tenía claro que quería dar continuidad a la exitosa forma de jugar que implantó la pasada campaña Diego Ocampo. Al cuadro verdiblanco le va más un juego pausado para que la calidad de sus jugadores acabe por imponerse, pero sabe afrontar estos partidos complicados y sacar lo mejor de sí. Sin duda, le hará falta.