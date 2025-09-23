El Caja87 se pronuncia sobre el comunicado de la Fundación Cajasol

El Caja87 ha sacado un comunicado después de que se anunciase hace algunas horas que se rompía la unión entre el club y la Fundación Cajasol para la temporada 2025-2026. La entidad hispalense, que mantendrá su denominación, ha manifestado que lamentan el comunicado de la Fundación Cajasol y asumen la responsabilidad de la cantera entre otras cuestiones.

"Lamentamos profundamente el comunicado de la Fundación Casjasol en el día de hoy, pues entendemos que este tipo de alianzas son positivas para el baloncesto andaluz", iniciaba el comunicado.

El club se pornunció respecto a la cantera: "Asumimos la responsabilidad de la cantera de élite de Sevilla convencido de que la formación de jóvenes talentos no puede quedar en suspenso", afirmaba el comunicado, que hizo hincapié en la importancia de los jóvenes en el proyecto.

A continuación afirmaban seguir trabajando con la misma ilusión y entusiasmo de cara al próximo curso, reforzando su compromiso con los socios, patrocinadores, con "quienes cumplimos con los compromisos adquiridos" y con el "tejido social y empresarial sevillano que nos está respaldando", continuaba.

Por último, y al igual que hizo la Fundación Cajasol, no cerraron las puertas a juntar sus caminos en el futuro: "Caja87 reafirma su compromiso con la ciudad, convencido de que el futuro nos ofrecerá nuevas oportunidades de crecimiento y colaboración, y no cierra puertas a futuras colaboraciones con la Fundación Cajasol para el impulso del Baloncesto en la ciudad de Sevilla", concluía el comunicado.