"Somos el Dream Team de la Primera FEB"

Sevilla/Otra cosa se le podrá criticar a Pedro Fernández, CEO del Grupo Hereda y nuevo propietario del Betis Baloncesto tras adquirir el 99,9% de las acciones, pero no la falta de ambicion, el tener el objetivo bien señalado en la cabeza y lanzar un mensaje claro. El ascenso es el reto del conjunto sevillano en esta nueva etapa, aunque la presión por ello ya está sobre la cabeza del técnico Gonzalo García de Vitoria y su plantilla, ya con Vitor Benite, la última incorporación. Con un presupuesto "cerrado" de 3,5 millones, uno de los más altos de la categoría, el objetivo no es otro que "subir del tirón" con un "equipazo del copón", "el primero de Sevilla y Andalucía", según el protagonista, quien seguro dará juego con sus declaraciones a lo largo de la pasada campaña.

Aunque no ha estado "nunca" en México, la puesta en escena recordó a la de Carlos Lazo el pasado octubre, cuando aterrizó con un discurso brabucón que no tardó en descubrirse como una gran mentira. Pedro Fernández habla con mucha seguridad en lo que hace y una ambición que traslada al plantel en forma de presión que, según el propio Benite, se agarra de una forma positiva a modo de reto. Y no es para menos, ya que según el propietario el Betis Baloncesto es "el Dream Team de la Primera FEB que incluso ganaría en ACB". "Defino a los equipos de dos maneras. Los que tienen hambre y alma y los desalmados. El Betis tiene la mayor marca del mundo y mucha alma. Ha tenido un histórico y en el presente lo que quiero es llevarlo a su sitio liderando y ganando. Pero liderando la ACB", dijo el empresario en su puesta de largo.

De hecho, el protagonista defendió el hecho de haber mantenido la marca Betis (por cinco años en contrato con opción a otros cinco). "En el mundo no hay club con más simpatizante que el Betis y por eso es lógico que el equipo lidere el baloncesto andaluz, español y en el futuro en Europa. He comprado el Betis Baloncesto y los béticos son la afición más fiel que existe. Por eso quiero que el bético apoye a su equipo de baloncesto, independientemente del pasado. Me quedo con la marca porque ya soy bético y porque la marca no tiene ningún problema. Es el primer equipo de Sevilla y no hay ningún problema con mantener la marca y el escudo, que es chulísimo", indicó.

Objetivo claro

Tras quedarse a las puertas de la Final Four del play off el curso anterior, la fuerte apuesta de Pedro Fernández es la de ascender como primero. "Para eso hemos contratado a los mejores empezando por el entrenador, Gonzalo García de Vitoria, que tiene una gran capacidad para hacer de equipos básicos campeones, así que imaginad lo que puede hacer con esta plantilla. Con Benite, Renfroe, Radoncic...Todos tienen una gran carrera. Todos menos yo, pero suelo tener suerte y en el deporte eso es fundamental. Cuando dije que en Burgos se iba a ganar una copa europea en Burgos lo hizo tres veces y dije que y que el Ourense iba a subir y así fue", explicó el CEO de Hereda, que ha vendido sus acciones del conjunto gallego para poder adquirir las de las entidad hispalense: "Aquí digo que subimos del tirón y es lo que haremos. Y que ganaremos la primera Copa FEB. Vamos a regalar banderines y un saco de puntos a los rivales. Somos generosos. Pero que la gente nos apoye, necesitamos que la afición no nos abandone", insistió.

La apuesta es decidida, ya que Fernández habla de un presupuesto cerrado de 3,5 millones que incluso podría aumentar: "Si el Grupo Hereda coge esto es porque tiene la sana intención de ser el músculo financiero. Las instituciones van a colaborar y entiendo que tendremos patrocinadores locales, algo en lo que aún no hemos trabajado. El presupuesto está cerrado en 3,5 millones. Si no somos el más alto, tras Burgos, el segundo o el tercero, seguro".

Pero echando la vista atrás lo cierto es que desde que la caja dejó la gestión del equipo ha habido más penas que alegrías y los inversores de fuera no cuajaron hasta ahora. Algo no ha cambiado nadie y es que llenar San Pablo parece misión imposibe, por lo que Fernández animó "a todos los béticos" y amantes del baloncesto apoyar al equipo: "En una ciudad cuya proclama es "No me ha dejado" el club no puede verse solo. Esto es un equipazo del copón y creo que no hace falta nada más para atraer a los aficionados. Crearemos un espectáculo más allá de la pista al estilo de los Estados Unidos. Es un espectáculo privado y hay que pagarlo, pero será muy barato. Estamos en casi 2.000 abanados y el reto es llenar el pabellón. Será ahora más barato abonarse que después cuando seamos un equipo ganador. Es asequible por ver un gran espectáculo en el que se pasará muy bien".

Por último Fernández también aclaró que hasta el día 2 de septiembre" no se pueden ejecutar los cambios en el consejo de administración", aunque Ramón Alarcón "va a seguir siendo consejero del Betis Baloncesto, aunque él aún no lo sabe" y que Grupo Hereda también patrocinará al Sevilla Baloncesto Femenino.