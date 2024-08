Benite: "Quien no quiera presión que no esté en el Betis"

Sevilla/Plantilla cerrada. El Betis Baloncesto echa a andar con tres renovaciones y nueve fichajes, además del técnico, Gonzalo García de Vitoria, que será el encargado de alcanzar el ambicioso reto que el dueño, Pedro Fernández, ha señalado desde el primer momento: "Subir del tirón".

Aunque el CEO del Grupo Hereda afirmaba en la presentación que los rivales se llevarían un saco de puntos, el entrenador, más comedido, destacó la dureza de la competición, la Primera FEB, o LEB Oro, más competitiva de la historia, aunque se siente satisfecho con el trabajo de planificación y confía convertir el ambicioso mensaje del propietario en una inyección motivacional, aunque sabe que no le espera un camino de rosas: "Sé como es Pedro, con mucha ambición, y que su mensaje va siempre en ese camino. Somos consciente de la ambición del club y conozco la liga. He jugado 20 ediciones y creo que la mezcla de la ambición que nos traslada Pedro y el tener jugadores de categoría superior no te garantiza ganarla, pero ayuda. Su ambición nos debe contagiar. Su mensaje debe servir para no tener miedo a nadie, pero sí mucho respeto, porque cualquier equipo te puede ganar. Él te dice las cosas a la cara pero también escucha. Nos da energía por hacer bien las cosas", apuntó el entrenador bético, que añadió: "Este año es evidente y real que la liga es la más competía de los últimos años. Hay cinco o seis proyectos de mucho nivel. Obradoiro, Fuenlabrada, Estudiantes, Burgos, Palencia...", indicó.

Sobre la plantilla y la fortaleza exterior ante el mayor físico y menos talento que tiene por dentro, explicó: "Si quieres hacer una casa no puedes tener 20 arquitectos. Hemos hecho un equipo compensado con talento por fuera y gente sacrificada por dentro. Los cinco son muy físicos, que bloquean bien para los exteriores y que defiendan con intensidad. Los artistas ya los teníamos y por eso hemos ido en esa línea por dentro. Contamos con buenos manejadores, anotadores, cuatros abiertos y cincos físicos. Estoy muy contento con el equipo que hemos hecho, pero hay que entender que lo importante es el nombre del pecho y no el de la espalda".

Presentación de Benite

A falta de la llegada de De Bisschop, confirmada por Pedro Fernández, la plantilla del Betis Baloncesto 2024-25 está cerrada. Faltaba por ser oficial la llegada del internacional brasileño Vitor Benite, que apareció en la rueda de prensa vistiendo el polo del equipo. No hay mejor confirmación.

El escolta, contactado ya en julio como adelantó este periódico, esperó a ver los movimientos del Betis antes de tomar una decisión en la que "Pedro Fernández ha sido muy importante". "Cuando hablamos me transmitió su ambición y aquí estoy para jugar al máximo nivel. Sevilla es una gran ciudad, conocemos la historia del Betis y estar en un club así es muy importante para llevarlo a donde merece. Para eso cobramos lo que cobramos y es un reto interesante para cualquiera", afirmó el escolta, a quien no le pesa esa presión de jugar con el único objetivo de subir: "Si no quieres un jefe que te aprietr el deporte profesional no es el sitio correcto. Para nosotros ahora lo más importante del mundo es la Primera FEB, trabajar y ganar, y a quien no le guste la presión que deje el Betis".

Recién aterrizado en Sevilla, con pocos días de vacaciones tras disputar los Juegos Olímpicos con Brasil, pudo hablar con Bruno Savignani, asistente en la selección: "Hizo un gran trabajo aquí, aunque estuvo en un momento complicado y la actualidad no tiene nada que ver con aquello", dijo Benite, quien será uno de los referentes béticos: "Mi papel principal no será uno, sino muchos para que este equipo sea el mejor de la categoría".

Por su parte Radoncic agradeció la confianza depositada en él: "Estoy en un momento de mi carrera en el que necesitaba que se confiara en mí y así lo siento en este ambicioso proyecto. Estoy donde quiero estar y tengo objetivos muy grandes. El año pasado sufrí mucho porque no jugué y todos es menos importante cuando no se juega y por eso estoy feliz de estar aquí", explicó, mientras que Cvetkovic, de vuelta en el club, aseguró sentir "una ambición mayor que antes". "Me alegro estar de nuevo aquí y haremos todo lo posible por devolver al equipo a ACB".

De esta forma, la plantilla queda así conformada con Pablo Marín, Renfroe como bases, con Cvetkovic de combo y Benite y Hughes como escoltas; Jelinek y Rubén López de la Torre como aleros y Álex Suárez y Doménech como ala-pívots, con Radoncic pudiendo jugar por dentro y la pintura para De Bisschop y Kasibabu.