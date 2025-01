El Legia de Varsovia le birla al Betis Baloncesto a Ej Onu

Sevilla/El Betis Baloncesto deberá seguir en la búsqueda de un cinco tras la contratación frustrada de Ej Onu. El pívot nigeriano, con pasaporte Cotonú -condición que permite que no ocupe plaza como jugador extracomunitario- rescindió su contrato con el Río Breogán gallego de la Liga Endesa este miércoles por la tarde, y el club verdiblanco estaba muy atento a su situación ya que los refuerzos en la pintura es la mayor preocupación del técnico del Betis, Gonzalo García de Vitoria. Sabe mejor que nadie, que el debilitamiento, principalmente por las lesiones, en esa zona, podría desembocar en los resultados.

"Sabemos que estamos sufriendo", comentó el técnico bilbaíno en la rueda de prensa del último partido en el derbi provincial ante el Naturavia Morón. "No nos da. Hoy hemos ganado, pero cada vez va a costar más y habrá un momento en que no ganaremos. Hemos tenido nueve lesiones este año y los equipos que están arriba no las están teniendo", alertó. "Seguimos invictos en casa y bien en la liga, pero no somos tontos, hoy (en referencia al duelo entre vecinos) hemos sufrido ante un equipo con un pívot grande y muchos jugadores físicos".

Un mensaje para el club, que se puso manos a la obra en el mercado. En el radar aparecía Ej Onu, que llegó a Lugo el pasado verano procedente del Brose Bamberg, pero cuyas aportaciones en el conjunto breagonista estos primeros meses de temporada han sido insuficientes para alargar su estadía en el norte de nuestro país. La incorporación de John Egbunu para el juego interior de los gallegos era otro indicio de que su futuro profesional debía buscar otro destino, como así ha sido.

Según apuntaban diferentes medios, el nigeriano estaba a punto de incorporarse a la disciplina bética tras la rescisión de su contrato, pero finalmente el jugador, por consejo de sus agentes, habría declinado la oferta del Betis Baloncesto. Horas después, el Legia de Varsovia polaco anunciaba su fichaje. Tendrá el Betis, entonces, que seguir peinando la zona, nunca mejor dicho, para dotar de un juego interior a la altura de las aspiraciones de la entidad de la que es propietario, con mucho entusiasmo, Pedro Fernández.