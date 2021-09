Un llamamiento al abonado del Betis Baloncesto

Tanto Fernando Moral, presidente del Coosur Betis, como Berdi Pérez, director deportivo, hicieron un llamamiento al aficionado para que se abone al equipo a cuatro días del inicio de la competición, el saábado ante el Andorra en San Pablo.

La campaña de abonados, tanto para renovaciones como nuevas altas, empezó la semana pasada, con poco tiempo de reacción para el socio antes del debut del equipo en la Liga Endesa. Por eso los dirigentes recalcaron la necesidad que el conjunto verdiblanco tendrá de sentir el apoyo de sus aficionados en lo queserá "una exigente temporada"

"Ha sido una pretemporada ilusionante. De la mano de Joan Plaza, su cuerpo técnico y la dirección deportiva los jugadores nos han dado muchos motivos para creer en el equipo, con grandes partidos tanto en la Copa de Andalucía y los torneos de Lisboa y Menorca. Llega la semana de la verdad, con el primer partido de en casa y estando aún en plena campaña de abonos no queremos que nadie se quedé sin su abono para que la afición pueda arropar a su equipo en San Pablo este sábado", indicó Moral, que añadió: "Hay distinas fórmulas a través de la web y pedimos ese esfuerzo esta semana para dar respuesta a esa ilusión que ha generado el Coosur Betis".

El objetivo, según Moral, es "renovar al 100% de los que estaban en San Pablo en la 2019-20 y que se sumen cuantos más mejor para llegar a los 5.000 en tres temporadas".

Berdi Pérez también apeló a la importancia del público en lo que espera será una "campaña muy dura". "Después de un año y medio jugando a puerta cerrada, contar con todo el aforo posible en el pabellón ayudará mucho. La gente da ese apoyo y empuje exra a los equipo y eso será vital".

Sobre el curso, Berdi Pérez se mostró "ilusionado" aunque sin echar a volar esa esperanza: "Hacer valoraciones de pretemporada no es fácil, porque puedes intuir tu nivel pero no el del contrario. Hemos tenido el condicionante de que los jugadores fueron llegando poco a poco. Evans y Agbelese se conocieron antes del primer partido de Lisboa. Brown llegó el 21 de agosto; Todorovic el 19... Lo más positivo es que estamos con ambición de trabajar, crecer y dar el máxmo de nosotros. ¿Los objetivos?Mientras antes logremos la permanencia, entonces podremos pasar al siguiente reto. Lo más positivo es que tenemos grupo ilusionante y es el primer punto de arranque sabiendo de lo exigente y dura que va a ser la temporada", explicó.

El directivo sevillano se mostró satisfecho con la planificación, pese a que el Betis entró tarde en el mercado: "Hemos tenido suerte en poder contar con todos los jugadores que hemos fichado, porque no era fácil por no jugar competición europea y porque había equipos en el mercado con más capacidad adquisitiva. Contamos con grandes jugadores que son grandes personas que darán el 101%. No veo equipo pequeño en esta liga y hará falta un gran grupo humano para lograr los objetivos".

Sobre el primer rival de temporada, el Andorra, señaló que es un conjunto que "lleva años haciendo las cosas muy bien, innovando, renovando jugadores y jugando en Europa, lo que habla de lo bien que lo están haciendo como club". Siempre es un equipo competitivo, que corre mucho, que mezcla juventud y veteranía, por lo que será un inicio muy exigente para nosotros. Habrá que templar los nervios propios del primer partido en casa", finalizó.