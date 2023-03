Si no es un todo o nada, se le parece

Hay momentos y partidos que marcan una campaña y, sin duda alguna, la visita del Betis Baloncesto a Manresa (18:00) es uno de ellos. El grupo de equipos llamados a pelear por la salvación se va reduciendo a medida que pasan las jornadas y apenas quedan ya cuatro o cinco. Dos de ellos se citan en un Nou Congost que será una olla a presión en contra de los verdiblancos, que se juegan media temporada en 40 minutos..., como poco.

No es el mejor momento para visitar al equipo de Pedro Martínez, una plantilla que ha sufrido numerosos cambios, como la bética, y que sigue sin funcionar como en cursos anteriores. Y no es el mejor momento no porque el rival pase por un estado de gracia, sino porque Luis Casimiro, uno de los héroes del milagro del TDK Manresa, campeón de liga en la 1997-98, sino porque el cuadro heliopolitano llega debilitado. Más de lo esperado, ya que a las conocidas bajas de BJ Johnson, por un problema muscular del que aún está lejos de recuperarse, y Pepe Pozas, que en el último choque se lesionó de gravedad y fue operado de la rotura completa del tendón rotuliano de su rodilla derecha, se unió Gerun este viernes por una lumbalgia.

Dos ausencias ya consabidas, las dos primeras, que no han sido repuestas y que no se sabe si lo serán. Ya se verá si eso acaba determinando la posición final en la clasificación. El problema, apuntan, es la dificultad del mercado y unas estrecheces económicas que no cuadran tras la salida de Evans. Desde el inicio del curso han sido continuos los cambios en el vestuario. Al principio, había entradas si antes había salidas. Vino Fischer (por Nzosa) y se lesionó; se fichó por un mes a Txemi Urtasun; y llegaron (tarde) Tyson Pérez, cedido por el Andorra; Montero, cedido por el Gran Canaria y estaba sin equipo entrenándose en su país por su cuenta; Gray, un base sin recorrido en España y con apenas unos partidos en Rusia; Maronka, cedido por el Joventut; y Pasecniks por tres meses. Y tampoco sigue Tsalmpouris... Si las cifras de la venta de Evans son las publicadas, hay mucho que explicar si no se puede fichar ahora para salvar la categoría.

Y es que fichar no es un capricho. Durante meses, desde el inicio de la liga, jugó el equipo hispalense con Gerun como único cinco hasta que hace unas semanas llegó Pasecniks. Tsalmpouris no es un pívot y Sylla ayudaba lo que podía. Ahora se va a jugar con un único base como Gray, un par de combos ayudando como Montero y Cvetkovic y un tres poco anotador como Pablo Almazán con la ayuda de un pipiolo como Maronka.

Y así tendrá que ir el Betis Baloncesto a la guerra, en el mejor de los sentidos, a jugarse media temporada. El equipo heliopolitano es antepenúltimo, fuera del descenso, sólo con un triunfo más que el Manresa, penúltimo, pero con un encuentro menos, la visita al Tenerife aplazada en su día. Los verdiblancos ganaron en la primera parte a los del Vallés por 87-83, por lo que el average será también un factor a tener en cuenta.

Gray y Cvetkovic se tendrán que aplicar ante Jerrick Harding, uno de los bases que ha sido sensación en esta temporada y segundo máximo anotador de la ACB con 15,4 puntos de media. Sin un base enfrente como Evans que le exija en su campo, el norteamericano será aún más peligroso y la defensa bética tendrá que trabajar como equipo para cerrar los espacios. Pero el estadounidense no es el único problema que solventar, ya que Dani Pérez, el otro director de orquesta, es el segundo asistente del campeonato (6,3).

Pero eso no es todo, porque el otro sostén manresano es un jugador que Joan Plaza pidió para Sevilla y ahora enchufa triples en tierras catalanas tras hacerlo en Málaga: Waczinski atesora el mejor porcentaje desde más allá de la línea de los 6,75 metros (56,5%), por lo que Pablo Almazán, Maronka o Bertans, que puede hacer de tres de emergencia, no deben permitirle lanzar liberado nunca.

Se dará en el partido el curioso caso de que un jugador que empezó defendiendo la camiseta del Manresa ahora se mida con el conjunto en el que arrancó la temporada como es Tyson Pérez –pasará también cuando Hill reciba con el Girona al Betis–. Tendrá ganas el dominicano, que por lo que sea no encajó en el equipo de Pedro Martínez. De verdiblanco no ha bajado de los 16 créditos de valoración en los seis partidos que lleva, cifra que sólo alcanzó una vez con el cuadro catalán en las diez citas ligueras que jugó con el Manresa. De su aportación y su capacidad reboteadora dependerán buena parte de las opciones de los visitantes, que deben aprovechar también una teórica superioridad interior con los 2,16 metros de Pasecniks, aunque lo es menos sin Gerun, el mejor reboteador de la ACB.

Sin embargo, y pese a todos estos nombres propios, la clave será el grupo. El bloque. Defender como equipo y atacar moviendo el balón en busca de la mejor opción, que no siempre es lanzar desde el perímetro. Gana el equipo y pierde el equipo, pero una derrota, y sin fichajes, sería muy peligrosa para el Betis.