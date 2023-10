Un revés en la bienvenida de la LEB (77-81)

El nuevo Betis de XOY no pudo empezar con buen pie su andadura. Una derrota ante el Leyma Coruña por 77-81 que demostró que será una temporada larga y dura. Una liga dura en el que el respeto arbitral hay que ganárselo. Los verdiblancos evidenciaron sus carencias y que todavía están de pretemporada, pero el tiempo corre en contra y las derrota ya se queda en el casillero del equipo de Javi Carrasco, que tiene trabajo por delante para hacer un equipo con todas las letras.

No empezó bien el equipo de Javi Carrasco, de pretemporada cuando la liga ya ha empezado por la tardanza en los últimos fichajes y eso se notó en la pista. Demasiadas pérdidas por la falta de esos automatismos que te dan los entrenamientos, con balones donde no había nadie. Pero a este Betis le faltan más cosas, porque el rebote fue un problema y la falta de acierto en el triple y las facilidades que se dieron en defensa permitieron que el cuadro coruñés se despegara en el segundo cuarto.

Y no empezó mal el equipo conjunto verdiblanco, moviendo mucho la pelota en busca del hombre liberado para lanzar cerca de canasta. La intensidad la ponía Romero en la pista y sus mates hacían levantarse de su silla, en el parqué, al nuevo propietario del club, Carlos Lazo, que vivía con pasión el encuentro. Pero el pívot se cargó en unos pocos segundos con dos faltas. En la LEB Oro hay que decirle que no debe sacar las manos lejos de la canasta en defensa. Fue un problema más en la rotación en la que Dedovic incluso hizo de ala-pívot.

El intercambio de golpes lo aguantó el Betis en el primer cuarto, pese a que la escasa rotación -con Kuksiks tocado y sin Joaquín Rodríguez-, pero entre Jakovics y un ex ACB como Aleix Font dispararon al equipo de Diego Epifanio con un buen acierto exterior. Enfrente Pacheco se cargaba de minutos sin producir, como Rogic, Rakocevic aparecía poco y la solución de urgencia de apostar por dos canteranos como Pablo Marín y Fevry no funcionó. Desde que Kuksiks metió un triple para mejorar el 1/8 bético y poner el 26-27 hasta el 29-42, apenas con otro triple de Rakocevic, parecía que se le escapaba el choque al Betis.

Le fueron las cosas mejor al cuadro sevillano cuando podía meter la pelota cerca del aro donde Romero y Krutwig, una grata sorpresa con sus movimientos y muñeca, se buscaban su espacio, pero en cuanto la idea fue atacar desde el triple el Leyma Coruña fue consolidando su ventaja para irse al descanso mandando por 35-46.

La renta creció al inicio del tercer acto hasta los 15 puntos. Se encendieron todas las alarmas con el 35-50. Pero el baloncesto nace desde la defensa. El Betis cambió el chip y lo que antes eran canastas fáciles en su aro ahora eran batallas. Lo que Javi Carrasco les demandaba antes a los suyos por fin estaba en la pista. San Pablo empezó a rugir, los triples a entrar y se pasó a un 51-52 con Rakocevic ejerciendo de líder, lo que debe hacer en Sevilla, y un voluntarioso Pacheco dejándose el alma, aunque desacertado. Demasiado.

Diagne bajó las revoluciones del pabellón con un gran mate, pero no las de un Betis cargado de confianza hasta que Pacheco puso a los suyos por delante (55-54). Desde el 11-10 en el primer periodo no lo hacía. Y siguió el cuadro hispalense hasta cerrar el tercer acto con 60-56 tras un parcial de 25-10 en el cuarto: 25-6 desde el 35-50.

Creía en lo que hacía y Fevry dejó un par de buenas acciones para presentarse en la liga: 66-58 y a soñar. Pero entre las minutadas de algunos jugadores, que llegaron al final sin oxígeno, y las decisiones de los colegiados, faltos de un criterio igual en las dos lados de la pista y con un protagonismo al final del choque que hicieron entender al Betis, y a XOY, que esto es la LEB Oro y que el respeto hay que ganárselo en el parqué. Los regalos en las faltas a Huskic colocaron el 77-79. Atacaba el Betis en los últimos segundos y Pacheco en mitad de cancha ya recibió una falta que no pitaron. Siguió la jugada y la pelota le llegó a Kuksiks, que amagó con el triple, pero puso el balón bajo el aro a Romero, que no pudo levantarse al recibir una clara falta que sólo los árbitros no vieron para sentenciar el partido. Bienvenidos a la LEB.