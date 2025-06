Vitor Benite: "Es la mejor 'Final Four' de la historia"

El alero brasileño del Betis, Vitor Benite, afirmó este miércoles que "llega la hora de la verdad" en la final a cuatro que este fin de semana otorgará la última plaza de ascenso a la Liga ACB, fase de la competición a la que resaltó que el equipo sevillano "ha logrado llegar tras mucho trabajo", por lo que "es un momento para disfrutar".

Benite, que ya tiene experiencia en este minitorneo por el ascenso, destacó que la que se celebra en la Caja Mágica de Madrid es "la mejor Final Four de la historia", puesto que tienen "opciones de ganarla los cuatro equipos" participantes: Betis Baloncesto, Movistar Estudiantes, Flexicar Fuenlabrada y Super Agropal Palencia.

Este sábado, béticos y colegiales pugnarán a partir de las 17:00 horas por un puesto en la final del domingo en la primera semifinal, mientras que en la segunda, desde las 20:00, lo harán fuenlabreños y palentinos. El baloncestista paulista consideró que "no se puede juzgar el trabajo de diez meses por dos días", ya que hacerlo sería "algo equivocado, pero así es el deporte", asumió, al tiempo que aseguró que el Betis está "preparado" tras haber estado "contra las cuerdas" en unos cuartos de final resueltos en el quinto partido.

"Cartagena nos ha hecho un favor poniéndonos al límite. La dificultad, cuando pasas, te hace más fuerte. Aunque tengo claro que ganar fácil es difícil en estos partidos tan duros como la semifinal del sábado contra Estudiantes. Debemos enfocar los detalles e intentar que sus mejores jugadores tengan dificultades. El más acertado ganará", añadió a Benite.

Según el anotador verdiblanco, al conjunto estudiantil "no le va a pesar la presión de jugar en Madrid", entre otros motivos porque "la Caja Mágica no es su cancha", y advirtió del peligro del otro representante madrileño, Fuenlabrada, que "ha estado todo el año entre los mejores y está capacitado para subir".

Vitor Benite, en cualquier caso, intentó restar trascendencia a esta Final Four al recordar que "no se puede poner un proyecto", el del baloncesto de élite en Sevilla, "sobre las espaldas de un grupo de jugadores" y se mostró convencido de que "el Betis tendría que tener un plan suba o no; hay que hace el máximo para ganar, pero el proyecto no depende de estos dos partidos"