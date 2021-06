Más de una semana después de la conclusión de la fase regular de la Liga Endesa, cuando los equipos empiezan a renovar ya a algunas de sus piezas (el ex bético Tunde firmó dos años más con el Morabanc Andorra), el Coosur Betis sigue negociando el presupuesto con el que saldrá la próxima temporada y que determinará la continuidad o no de Joan Plaza, que según dijo tiene hasta el 1 de julio para poder decidir.

El técnico firmó por esta temporada y la siguiente, pero con una opción de salida por su parte que haría efectiva si ve que el proyecto está destinado a sufrir una campaña más. Todo depende del dinero –para el equipo, no para el entrenador que demostró viniendo a Sevilla que no es para él lo más importante– y, seguramente, de unos play off de la ACB que empezaron ayer con algunos equipos que podrían cambiar el inquilino del banquillo.

Ser una sección implica que los tiempos los marcan desde más arriba. Sobre todo siendo una sección todavía por consolidarse no sólo en la propia competición sino también en el club heliopolitano.

Por ello todo está parado todavía y con cierto aire de incógnita a lo que rodea en el Coosur, ya que sólo cuenta con un jugador con contrato asegurado (Pablo Almazán) para el próximo curso y el proyecto debe empezar a armarse en cuanto se sepa la decisión del técnico.

Desde que finalizó el último encuentro liguero ante el Gran Canaria Plaza no ha vuelto a hablar. Ya lo dejó claro entonces: "No había pasado nunca por un trago como éste. He sufrido más de lo que demostrado y tengo que reflexionar, porque hay cosas por las que no quiero pasar nunca más". Las palabras del catalán hacían referencia clara al proyecto futuro bético, a no sufrir más por mantener la categoría y a pelear por cotas mayores, lo que necesita un presupuesto mayor.

Con el equipo de fútbol mirando de nuevo al mercado de los agentes libres, el de fútbol sala queriendo dar un paso más tras una gran campaña y el femenino, no se espera un gran salto cuantitativo cara al próximo curso en el Coosur Betis. Con todo, desde la sección se asegura que se trabaja para tener "el mejor presupuesto posible", pero siendo responsables a la hora de asumir las obligaciones contractuales, una línea que no todos los clubes toman por bandera.