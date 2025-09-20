El Betis Deportivo suma su segunda derrota consecutiva (0-2)

El Betis Deportivo sigue sin conocer la victoria y suma un preocupante balance de dos puntos de doce posibles, además de quedarse sin anotar en tres de los cuatro partidos disputados. La expulsión de Koré marcó el devenir del partido contra le Atlético Madrileño. El inicio de los de Javi Medina fue bueno y Antonio Toral gozó a los ocho minutos de un mano a mano, tras pase de Reina, en el que con todo el tiempo del mundo para preparar el disparo ni siquiera hizo intervenir a Esquivel y su tiro se marchó por encima del larguero.

La primera llegada del filial atlético a los 12 minutos de partido maracaría el encuentro. Javi Boñar se marcha de Bladi por la banda y mete un balón en profundiad al que Omar Janneh no iba a llegar, produciéndose un doble error. Primero, el de Koré, que agarró del brazo al delantero arriesgándose al penalti. El segundo, el del colegiado, que señaló penalti y expulsión, un castigo demasiado cruel debido a que el delantero no llegaba a rematar el pase de su compañero. Alejandro Clemente, tras revisar la acción en el VAR, mantuvo su decisión y Omar transformó el penalti.

Javi Medina intentó recomponer al equipo dando entrada a Oreiro en lugar de Destiny. El conjunto verdiblanco reaccionó bien y se mantuvo en el partido a pesar de su inferioridad numérica. Toral lideró la producción ofensiva desde la banda izquierda y realizó una gran jugada en la que llegó hasta línea de fondo para asistir a Carlos Reina que marcaría a placer, aunque el gol sería anulado por fuera de juego del ex jugador del Murcia en el inicio de la jugada.

Tras pasar por vestuarios los locales salieron enchufados en la segunda mitad y pudo empatar en el primer minuto con una ocasión de Ian Forns que se marchó rozando el palo y en la siguiente jugada llegaría otra de las polémicas del partido. Javi Medina usó el 'challenge' por una mano de Kostis en el área pero el árbitro, al igual que hizo en la primera parte, ratificó su decisión y no señaló la pena máxima. Los locales se iban haciendo con el control del partido y Elyaz puso a prueba al guardameta visitante en un remate de cabeza en una falta lateral.

Los de Fernando Torres contrarrestaron el ímpetu verdiblanco con un contrataque en el que un desafortunado despeje de Bladi dejó a Omar la posbilidad de firmar su doblete pero Manu González se hizo gigante entre palos y sacó una gran parada al remate de su compañero en la selección sub 19. En la siguiente oportunidad Iker Luque no perdonó y con un potente disparo cruzado sentenció el partido con el 0-2 definitivo.

El tramo final de partido fue tranquilo para los visitantes, que esperaban el paso de los minutos ante un Betis que intentaba meterse en el partido pero que ya no encontraría la fórmula para generar ocasiones de peligro que le permitieran soñar con la épica.