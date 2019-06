Diez días para poner las cartas sobre la mesa. En poco más de una semana, el Betis Energía Plus debe hacer oficial qué jugadores continuarán la próxima temporada en la ACB a las órdenes de Curro Segura, toda vez que el futuro de varios jugadores todavía está en el aire. Sólo Pablo Almazán sabe que seguirá defendiendo la camiseta verdiblanca una campaña más. El resto, hasta cinco de sus compañeros, todavía no tienen claro cuál será su futuro a partir del próximo 30 de junio. Todo ello, sin contar con A. J. Slaugther, quien parece firmado, según confirmó días atrás el periodista especializado en el mundo de la canasta Chema de Lucas.

El club, tras el descenso, firmó a todos sus jugadores –a excepción de Tunde, que encadenó varios contratos temporales hasta finalizar la campaña–, por 1+1, de forma de que al término de la primera campaña de vinculación, la entidad podría rescindir el contrato con una indemnización mucho menor. Así lo han hecho con hasta seis jugadores que lideraron al equipo hacia la ACB. Y la primera de estas temporadas finaliza, de forma oficial, el próximo 30 de junio. O lo que es lo mismo, en diez días.

Antes de ese tiempo, la dirección deportiva encabezada por Juanma Rodríguez, con Asier Alonso como mano derecha, deberá tomar las decisiones pertinentes acerca del futuro en verdiblanco de Obi, Malmanis, Dee, Lluís Costa y Borg, siendo el escolta sueco quien más papeletas tiene de continuar, junto al ya confirmado Almazán, que volverá a ejercer de capitán del vestuario. Aunque tanto el nórdico como el granadino pueden no ser los únicos que finalmente sigan en la disciplina verdiblanca el próximo curso.

Todo depende de cómo se traten los cupos de formación, un puzle que ahora mismo la dirección deportiva trata de resolver. En el horizonte, nombres contratados en la máxima categoría y por los que el club ya ha movido ficha, como son Albert Oliver y Rafa Martínez, que no continuarán ni en Gran Canaria ni en Valencia, respectivamente, y que saben de primera mano del interés del club bético en contar con ellos para el proyecto que cimente el regreso del equipo a la máxima competición nacional de baloncesto.

En ambos casos cuentan con rivales potentes, que pueden realizar ofertas atractivas, a ambos, por lo que en ese caso, parte de la solución a la incógnita de los cupos puede estar en casa. No en vano, tanto Lluís Costa como Malmanis cumplen con las características necesarias para ser considerados como tal, por lo que la dirección deportiva se guarda ese as en la manga en caso de que las primeras negociaciones con Oliver y Martínez no lleguen a buen puerto.

Sea como fuere, la continuidad de los cinco jugadores es una margarita que tanto Juanma Rodríguez como Asier Alonso deben deshojar en los próximos diez días. Porque ya ha comenzado la cuenta atrás.