Curro Segura: "No vamos a ganar 30 partidos, pero seremos ambiciosos"

Hace ya más de dos meses que cumplió con su objetivo de devolver al Betis Energía Plus a la ACB. Pero el tiempo corre sin cesar y el momento de celebrar aquel éxito pasó. Ahora Curro Segura está centrado en planificar la temporada del regresó a la élite de un equipo que quiere ser ambicioso en el mercado y mirarse en el espejo de otros clubes que crecieron tras un ascenso como el Iberostar Tenerife, el Burgos o el Manresa.

–¿Le ha dado tiempo a saborear una campaña tan exitosa y con tantos récords?

–Ahora la he podido analizar y mirar de otra forma, pero la he saboreado durante el camino. Con cada victoria, porque el objetivo era ser primero y cada partido lo hemos disfrutado. También hemos saboreado el trabajo diario durante la semana con un grupo excepcional.

–Dicen los entrenadores que están en continuo aprendizaje. ¿Qué ha aprendido este año?

–Como cada temporada es fundamental el trabajo de los meses de verano. Acertar con el grupo y hacer una gran pretemporada, que es cuando se asientan las bases de lo que debe ser el equipo. Ahí marcamos el camino para cuando viniesen las primeras derrotas y las primeras victorias. El poner en marcha el equipo es el momento más importante.

–¿Cambia para usted la concepción del trabajo cara a la ACB respecto a la LEB Oro?

–La preparación es la misma, aunque la calidad y el físico es distinto en una categoría y otra. Pero a la hora de buscar jugadores y confeccionar la plantilla lo que nos marca es el presupuesto, porque el trabajo es el mismo, cambiando evidentemente tus objetivos. Vemos muchos y buenos jugadores a diario. Conformar el puzzle es más difícil en ACB.

"Me ilusiona la lista de nombres que manejamos; todo ello me hace pensar en un futuro optimista"

–Entonces las vacaciones...

–Ahora toca hacer el equipo. Mis vacaciones serán semanas sueltas.

–¿Y cómo van las cosas en esa empresa?

–Preveo un verano largo, porque aunque alcanzamos nuestra meta pronto no hemos podido fichar. Aunque quisiéramos correr, los plazos son los que son y los marcan las competiciones que se siguen disputando. Durante este mes de junio avanzaremos algo y espero que en julio podamos cerrarlo.

–¿Qué idea de equipo tiene?

–Nos gustaría contar con una plantilla de 12 jugadores, amplia y con todos los puestos bien cubiertos con jugadores polivalentes que puedan hacer dos posiciones. Es nuestro decálogo, aunque sabemos que este año es más difícil acertar que el anterior.

–Ya ha dicho adiós a la mitad de la plantilla que subió a su lado.

–Es la peor parte y más aún tras una temporada tras exitosa en la que sólo puedes dar las gracias a todos los jugadores por su esfuerzo y trabajo. Nos queda un mal sabor de boca cuando te tienes que despedir de alguien con quien has tenido tanto éxito.

–En sus otros ascensos (con el Menorca y el Zaragoza) mantuvo el bloque nacional y a los jugadores franquicia. ¿Repetirá?

–Son situaciones distintas y cada temporada cambia. Puede que sea igual y puede que no. No tenemos decidido al 100% quiénes van a ser los que continúen, aunque sí tenemos una idea. Hemos puesto nuestros ojos en empezar con los cupos, si podemos, pero una cosa son nuestras intenciones y luego lo que nos encontremos en el mercado.

"El presupuesto manda y marca a qué jugadores puedes fichar; el reto es acertar dentro de esas limitaciones"

–La campaña anterior el objetivo estaba claro. ¿Con qué reto parte en este nuevo curso?

–A nivel colectivo queremos tener un grupo con hambre. La idea es buscar la estabilidad en la ACB y asentarlo y para ello la primera meta es salvarse y luego a partir de ahí ser ambiciosos. Ir con un carácter ganador a cada partido y no dar ninguno por perdido y con la máxima humildad posible. Esperemos que el grupo que conformemos nos dé todo eso.

–Sin olvidar que son un recién ascendido.

–Exacto. No hay que olvidar que, al final, llegamos nuevos. Venimos de la LEB, así que tenemos que partir con la máxima humildad y sacrificio. No volvernos locos cuando ganemos un partido ni cuando lo perdamos.

–¿Lo difícil es mantenerse?

–Obviamente. La idea es que el paso por la LEB haya servido para tomar impulso e iniciar un crecimiento con unas sólidas bases asentadas de un proyecto que quiere ir creciendo año a año.

–¿El presupuesto será lo que marque el futuro del equipo?

–La liga está muy rota a nivel económico. Hay una línea bien diferenciada en la que entrar en el grupo de arriba es casi imposible para equipos que vienen haciendo buenas temporadas como Tenerife, Andorra, Gran Canaria... Es muy difícil colarse en el top 5 y los equipos que están en la zona media tienen también muy difícil el paso para estar entre los ocho primeros e ilusionarse con los play off. Con lo cual el presupuesto manda y marca a qué jugadores puedes fichar. Dentro de esas limitaciones el reto es hacer el mejor trabajo posible.

–Hablar de nombres es perder el tiempo, pero, en general, ¿qué le parece la lista que maneja?

–Me ilusiona mucho, porque hay jugadores interesantes, aunque ahora los plazos de fechas no nos permiten avanzar demasiado. Por lo que vamos hablando estoy contento con los nombres que van apareciendo, aunque no dejan de ser de momento conversaciones iniciales. Pero todo ello me hace pensar en un futuro optimista.

"No tenemos decidido al 100% quiénes van a ser los que continúen, aunque sí tenemos una idea"

–¿Siente el apoyo de la entidad matriz, del fútbol?

–El primer hecho es que apostara por el baloncesto y hacer un equipo para ascender. Siento el apoyo en las conversaciones que he tenido con los dirigentes, aunque lo económico no es mi parcela.

–¿Cuál será la clave del éxito? ¿Acertar en los extracomunitarios, en los pívots...?

–No me preocupan los extracomunitarios. Hay muchos jugadores europeos, están los cotonous, que muchos son de formación norteamericana, y cada vez más extracomunitarios tienen otros pasaportes. Acertar puede ser muy importante, claro, pero ya no mucho más que con el resto. Ahora el mercado es muy amplio y más en esas dos plazas. Quizá donde hay más escasez es en los cupos de formación y europeos y ahí es donde hay que acertar. El bloque para los equipos de abajo es fundamental, aunque hay que poner énfasis en puestos determinantes como base y pívot. Cubrir el puesto de cinco es lo más difícil para todos los clubes.

–Crecer es la idea que repiten. ¿Cuál es su espejo?

–Hay claros ejemplos en la liga de clubes que mantienen un crecimiento. A corto plazo, de rendimiento, nos gustaría ser el Manresa de esta temporada. Burgos es un gran ejemplo a nivel social, con la afición e instituciones volcadas. El crecimiento en los deportivo de clubes como Iberostar Tenerife y el Andorra es también un buen ejemplo a seguir, aunque nosotros tenemos que hacer nuestro camino pareciéndonos a lo que fuimos esta campaña: un conjunto ambicioso y con carácter ganador. No vamos a ganar 30 partidos como este curso, pero sí queremos mantener la misma mentalidad.