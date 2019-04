Dee: "Si siento que el equipo confía en mí no tengo miedo a fallar"

Johnny Dee se define con una palabra: trabajador. De los primeros en llegar cada día a San Pablo, es también de los últimos en irse. Pierde la noción del tiempo desde la línea de los 6,75 metros. Bueno, desde más atrás, porque prefiere "lanzar desde ocho metros". Disfruta en Sevilla, "una ciudad maravillosa para vivir y jugar" en la que ha abrazado también el gusto por el fútbol, y tras una temporada redonda, en la que se ha acostumbrado a tener un rol distinto al de otros años, no piensa de momento en el futuro. Sueña, claro, "con jugar en la ACB con el Betis". Se siente preparado, pero entiende que esto del baloncesto es un negocio y que su destino, ahora, no está en sus manos.

–¿Cómo se está sintiendo esta campaña?

–Está siendo una gran temporada. Me he sentido importante en el equipo y profesionalmente creo que ha sido un gran año para todos, desde jugadores y técnicos a los aficionados. Creo que todo en este curso ha sido positivo.

–Y objetivo conseguido...

–Eso fue lo más importante. Siempre recordaré el momento del ascenso. Fue algo increíble y la felicidad que sentí es indescriptible. Alcanzamos el objetivo por el que vinimos, que era devolver al equipo a la ACB y sé que con ello hicimos felices a mucha gente que lo había pasado mal antes.

–Sois campeones sin ningún MVP de la jornada. Más que nuca puede decirse que fue un éxito del colectivo.

–Por supuesto. Nadie estuvo por encima de nadie y todos fuimos unidos a por el objetivo. Creo que es la forma correcta de encarar las cosas. Esta campaña era una gran oportunidad para todos y demostramos que queríamos alcanzar la meta. Hicimos un gran esfuerzo, con jugadores doblando en varias posiciones cuando hizo falta. Ninguno pensaba en sí mismo, sino en el éxito de todos y eso fue la clave. Yo no jugaba para mí, sino para mis compañeros y los aficionados.

"Prefiero lanzar desde ocho metros que desde la línea del triple; es fácil: a más distancia, tiros más abiertos"

–¿Le ha costado acostumbrarse a jugar menos minutos de lo que estaba habituado en las últimas temporadas?

–Quizá ha sido una forma distinta de encarar los partidos, lógica cuando hay tantos buenos jugadores en la plantilla. Realmente no estaba acostumbrado a eso, pero supe adaptarme y sacar lo mejor de mí. Sabes más o menos el tiempo que vas a tener y que debes aprovecharlo al máximo. Sales con más energías y concentrado.

–¿Se ve jugando la próxima temporada en ACB con el Betis?

–Sí, claro. Mi sueño es jugar en la ACB y me gustaría hacerlo con el Betis para darle continuidad a este gran año. Para eso vine este verano, porque la Liga Endesa es la mejor liga de Europa y un reto para cualquier jugador. Creo que puedo dar mucho en la ACB, creo en mi juego y en mi trabajo. Sería algo fantástico, pero no depende de mí. Entiendo que el baloncesto es un negocio y esa decisión ahora no está en mis manos. Trabajo duro para ello y seguiré haciéndolo para tener esa oportunidad.

–Parar el contragolpe y lanzar desde casi ocho metros. ¿Jugada made in Johnny Dee?

–Prefiero lanzar desde ocho metros que desde la línea de los 6,75 metros. Muchas personas no lo entienden, pero es fácil: a más distancia, tiros más abiertos y más opciones para mí. Lo de parar y lanzar es cuestión de confianza. Si siento que tengo la confianza de mis compañeros y técnicos no lo dudo; no tengo miedo a fallar, porque yo tengo también la confianza que me da el trabajo diario.

–¿Cuántos tiros lanza en un entrenamiento?

–Me gusta venir antes y quedarme más tiempo practicando. No sé cuántos lanzamientos, muchos. Es mi filosofía. Tengo el lanzamiento en mi cabeza y para ello necesita entrenar mucho. Cuanto más tire, menos fallaré.

–Entonces un tirador se hace a sí mismo.

–Uno puede nacer con una capacidad especial, pero si no la trabajas no llegarás a nada. Desde pequeño me enseñaron que los objetivos se cumplen con trabajo. Casi nada es gratis. El esfuerzo hace que cuando alcanzas tu meta se disfrute más.

–¿Small-ball o jugar con un pívot corpulento?

–Stainbrook es mi amigo, pero si me dan a elegir prefiero el small ball, que se adapta bien a mis características. Es un tipo de juego más rápido y dinámico. No es sólo lanzar triples, sino generar espacios para los tiradores con un juego más veloz. pero entiendo que en Europa es una solución a ciertos momentos más que un modelo de juego porque aquí se defiende más que en la NBA.

"Mi sueño es jugar en la ACB y me gustaría hacerlo con el Betis y dar continuidad a esta gran temporada"

–¿Ha sido el año que más le ha exigido un técnico en defensa?

–Seguramente sí. Desde la concentración en Sierra Nevada ya me hablaron de la exigencia de la ACB en este aspecto y que el camino para ascender empezaba en la defensa. Me he esforzado mucho, porque para mí en ese aspecto ha sido diferente a otros años.

–¿Le gusta el fútbol?

–Mucho. Y eso que en Vitoria el año pasado nunca vi al Alavés. Disfruto viendo los partidos en el Benito Villamarín, aunque no es algo que se me dé bien. A Obi sí; es el mejor del equipo.

–Para alguien religioso como usted debe ser especial vivir la Semana Santa en Sevilla.

–La religión en mi vida es mi relación con Dios; en la fe en que Dios sabe lo que es mejor para mi vida y que él me satisface más que nada en el mundo. En Sevilla me han hablado mucho de la Semana Santa. Parece una hermosa tradición y estoy realmente emocionado por vivirla en directo.

–Antes de llegar a España pasó por Polonia. Mejor en...

–Adoro Polonia. Aprendí mucho en mi primer año tras la universidad, pero me quedo con España. Y no sólo por el baloncesto. Me encanta Sevilla. Su cultura y monumentos. Me gusta pasear por el centro, conocer la historia y tapear.