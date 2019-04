Quien crea que el encuentro en Pumarín del Betis Energía Plus no tiene chicha se equivoca. La tiene y mucha, ya que si los locales, el tercer mejor equipo en esta segunda vuelta (Iberojet Palma tiene un triunfo más tras ganar ayer al Barcelona B), precisamente tras el conjunto que capitanea Curro Segura, quieren asegurarse el ser cabezas de serie (reto que virtualmente tienen en la mano ya) en los play off, además de lograr el triunfo moral de batir al líder, los verdiblancos afrontan el compromiso más complicado de los que les quedan por delante por delante para redondear su temporada de récords.

El plantel sevillano, ya campeón de la LEB Oro y con el ascenso a la ACB en el bolsillo, viajó a tierras asturianas ya con los deberes hechos, pero con la idea clara de competir para que nadie le pueda achacar que afrontó sus últimos encuentros con las chanclas puestas. Y es que con la lucha por los play off muy abierta y la importancia de contar con el factor cancha, habrá equipos pendientes de lo que haga un Betis que afronta el choque tras siete triunfos consecutivos en busca de igualar las cuatro derrotas con las que acabó el curso el CB Murcia de Luis Guil en la 2010-11. Tres partidos le quedan para ello; uno (el de la semana que viene ante el TAUCastellò) para igualar la marca del CAI Zaragoza de ganar todos sus choques como local (2007-08), también con Segura en el banquillo. Son los retos que le quedan a la plantilla hispalense en esta recta final de campaña en la que su técnico no quiere que los suyos bajen los brazos.

Con las derrotas en Palma y Miribilla en la cabeza, dos equipos de la zona de play off, la ambición bética se mide ante el Oviedo que dirige Javi Rodríguez, que se ha ido sobreponiendo a las continuadas bajas que ha ido sufriendo todo el año y que esta semana añadió otro nombre a la lista: el base Sergio Llorente, que llegó por las lesiones del ex cajista Cárdenas y el finlandés Ahonen, con la rotura completa de la fascia plantar derecha. El sevillano Víctor Pérez, baja la pasada jornada en Pucela por unas molestias, sí que debe estar disponible ya y será una de las amenazas exteriores del cuadro ovetense, el mejor de la categoría desde más allá de la línea de los 6,75 metros.

El Oviedo promedia un 39,4% de acierto desde el triple, el mejor de la liga, por el 38,9% del Betis, segundo en esta estadística

Esa capacidad anotadora –liderada estadísticamente por el base Ahonen, que firma un 52% de efectividad en el triple–, unida a su férrea defensa (la segunda que menos puntos encaja de la categoría con 70,4 de promedio), hacen del equipo asturiano un rival de altura y uno de los favoritos a acompañarlo camino de la Liga Endesa. No sólo del triple (aspecto en el que destacan también Geks e Ignacio Rosa, ambos por encima del 41% de acierto) vive el Oviedo, que cuenta también con interiores de calidad como Arteaga, veterano con mil batallas a su espalda que dará guerra a Stainbrook, Tunde y a un Marcius que está teniendo más protagonismo ahora que el objetivo bético ya está conseguido.

Sin embargo, ni los triples ni la defensa son cuestiones que a priori asusten al Betis, el conjunto más anotador del campeonato (82 puntos de promedio) y el segundo de la liga más efectivo desde la línea exterior, con hasta seis jugadores entre los 25 más efectivos desde esa distancia. Destaca, además, un Dee en estado de gracia, que promedia más de 20 puntos en los tres últimos partidos en los que ha firmado un 15/26 (57,6%) desde el triple.

Además, muchos jugadores béticos se juegan mucho, conscientes de que todos no acompañarán al club en ACB. No sólo deben pelear por ganarse la confianza de Curro segura cara al próximo año, sino seguir remando por sus intereses personales, por si otro equipo de la Liga Endesa o uno de los pujantes de la próxima LEB Oro confían en ellos para el siguiente proyecto.

No en vano, el líder no puede dar la imagen de un equipo vulgar después de una campaña en la que rozó la perfección. Queda la recta final y acabar con el mejor sabor de boca es importante para avivar las ganas de baloncesto en Sevilla, que en ya en mayo parará hasta octubre.