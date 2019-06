A. J. Slaughter, otro nombre sobre la mesa

Burjanadze, Vasileiadis y ahora A. J. Slaughter. Los nombres que se relacionan en este inicio del mercado con el Betis Energía Plus no son cualquier cosa. El primero se escapó ante el mayor músculo económico del Gran Canaria, pero en el punto de miran andan el griego y también, según apuntó el periodista Chema de Lucas en Twitter, el escolta norteamericano, con pasaporte polaco, que esta campaña sigue jugando en el Asvel galo, que el sábado arranca la final de la LNB francesa ante el Mónaco.

El conjunto que preside el recién retirado Tony Parker disputará la próxima campaña la Euroliga y en ese salto de nivel parece que el jugador, que en agosto cumple los 32 años, parece que no cuenta y podría tener una oferta ya sobre la mesa del conjunto verdiblanco, que tiene en la recámara la opción del jugador heleno, por si no pudiera cerrar a Slaughter. Lo que está claro es que ambos son jugadores con experiencia (el estadounidense jugó antes en el Angelico Biella italiano, Cholet, Chalon, Panathinaikos, Banvit, Strasburgo y Asvel, donde apura su segunda campaña) y con puntos en las manos, características para acompañar en la posición de escolta a Borg, un perfil de jugador más defensivo. Con todo, el pasado y el pasaporte polaco de Slaughter valen un dinero que el Betis debe medir bien a expensas de cerrar el presupuesto, pues siendo un recién ascendido no parece que pueda parecerse al de la última campaña en la ACB.

Desde el club, sin embargo, se insiste en que la prioridad es cerrar los cupos de formación antes de acelerar en la confección del resto del plantel y que de momento hay más ofrecimientos que otra cosa. De ahí que no se haya comunicado aún nada sobre el futuro de Pablo Almazán, Lluís Costa y Malmanis. Burjanadze fue el primero sobre el que se echó las redes sin suerte, si bien el del georgiano es otro de los nombres que refuerza la idea de ambición verdiblanca a la hora de querer reforzar la plantilla.