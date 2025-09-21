El BM Proin consigue la primera victoria de la temporada (35-29)

El Cajasol Sevilla BM Proin consiguió su primera victoria de la temporada en la segunda jornada liguera de la División de Honor Plata contra el Club Cisne de Pontevedra por 35 tantos a 29.

Los de Víctor Montesinos no entraron con buen pie en el partido y fueron a remolque desde el inicio. Con el resultado en 8-11 llegó la reacción de los locales que hicieron un parcial de 5-0 para ponerse por delante en el marcador, aunque los gallegos reaccionaron y se volvieron a colocar por delante antes del descanso (14-15).

En la segunda parte se certificó una remontada de gran trabajo en equipo. El marcador se mantuvo igualado hasta que con 18-19 en el electrónico se produjo un parcial de 5-1 para el conjunto sevillano.

La ventaja no se volvería a reducir y el conjunto gallego se debilitó con la lesión de Delgado, una situación que aprovechó el Proin para ampliar la ventaja en el tramo final hasta cerrar el definitivo 35-29.

Juan Saco, autor de seis goles, comentó sus sensaciones tras la primera victoria de la temporada: "Como equipo la esperábamos mucho porque la salida de Sagunto fue dura y queríamos que los puntos se quedarán en casa. Estuvimos muy bien juntos y lo sacamos".