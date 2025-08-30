El BM Proin Sevilla compite por la Copa de Andalucía con el Asobal Ángel Ximénez

La final de la XXX edición de la Copa de Andalucía de Balonmano masculina iniciará este sábado la temporada de pista con la final que disputarán el Ángel Ximénez Puente Genil de Córdoba y el BMProin Sevilla en un partido que televisará Canal Sur en Andalucía TV a las 12:00 horas del mediodía.

Los hispalenses buscan revalidar el título y tendrán que hacerlo en casa del Ángel Ximénez, equipo que milita en la Liga Asobal que aspira a hacer crecer su palmarés apoyado por un Miguel Salas que ha colgado el cartel de no hay billetes con un lleno absoluto.

El último precedente fue en Pozoblanco, donde el Proin levantó su primera Copa de Andalucía. Los hombres de Víctor Montesinos volvieron a convertirse en finalistas gracias a su victoria por 25-28 sobre el Trops Málaga en la eliminatoria entre equipos de División de Honor Plata.

El Ángel Ximénez, por su parte, tiene su presencia confirmada en la final al ser el único representante andaluz en la máxima categoría, la Liga NEXUS Energía ASOBAL. El conjunto dirigido por Paco Bustos cuenta ya con nueve Copas de Andalucía en sus vitrinas, siendo el club con mayor palmarés en la competición.