Búscate en la Carrera Nocturna del Guadalquivir 2025 (III)

David Palacio, que revalidó su victoria de 2024, junto a Carmen Gutiérrez y Javi Reja en la modalidad de handbike, se alzaron como ganadores de una edición histórica, marcada por el récord de 25.000 corredores que inundaron de color naranja el casco antiguo. Búscate en esta fotogalería si participaste en la Nocturna del Guadalquivir 2025 este viernes.