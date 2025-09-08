El Caja 87 alcanza los 2.500 abonados

Todavía con tiempo y acciones por delante, el Caja 87 empezó con la entrega de los carnés a sus socios. La cifra ya ha superado la de la temporada anterior y desde el club se apunta que ya son unos 2.500 los abonados.

El conjunto hispalense debuta oficialmente en la temporada este domingo (12:00) con la primera jornada de la Copa de España, visitando al Morón y una semana más tarde repite a domicilio en Córdoba. Pero no será hasta el 28 de septiembre (12:30) cuando se estrene como local ante el Jaén Baloncesto, último duelo (incluido en el abono) antes de iniciar su segunda temporada en Segunda FEB el 5 de octubre ante el Círculo Gijón.

Desde este lunes los socios ya pueden recoger sus carnés en el Centro Comercial Lagoh, uno de los partner de la entidad sevillana, en un stand al que acudirán cada día, hasta el viernes, tres jugadores para firmar autógrafos en horario de 18:00 a 21:00 horas. En el primer día un aficionado (en la imagen) mostró el primer abono del Baloncesto Sevilla, un carné con casi cuatro décadas de historia.