El Caja 87 gana al Jaén, pero se queda sin Copa de España (92-76)

Insolac Caja 87 afrontó su tercer compromiso de Copa España FEB ante Jaén Paraíso Interior CB, el primer partido del conjunto cajista en el Municipal de San Pablo cinco meses después, imponiéndose por 92-76, una victoria insuficiente para acceder a la siguiente fase de la Copa de España.

El cuadro cajista arrancó con Franch, Bertain, Sergio Cecilia, Nedim Djedovic y Latorre en el quinteto inicial y los primeros compases del encuentro Bertain y Latorre comandaron un primer arreón cajista. De la mano de un Cecilia muy atinado (9 puntos en el cuarto), Insolac Caja 87 conseguió sus primeras ventajas mediado el primer cuarto (17-10 minuto 6). Sin embargo Jaén CB devolvió el parcial con una dupla Felizor-Boahen que asumía responsabilidades (22-19). El primer cuarto finalizó con un 31-28.

El segundo acto arrancó con un Jaén Paraíso Interior CB más atinado de cara a aro. Un triple de Santa Bárbara igualaba el tanteador en el minuto 13, en unas primeras posesiones en las que el ritmo anotador ya no era tan elevado (33-33 minuto 14). Entre Jankovic, abajo, y Bertain, desde fuera, sumaban para retomar las ventajas locales mediado el segundo cuarto (41-35 minuto 16). Un bonus tempranero de los visitantes y el acierto en el tiro libre cajista permitió alcanzar la decena de puntos de diferencia en el tramo final del periodo (45-35 minuto 17). Pudiendo jugar más a la carrera, el Insolac Caja 87 se marchó al descanso con una ventaja de 12 puntos, de la mano de un Latorre muy entonado (51-39 al descanso).

La vuelta de vestuarios trajo un nuevo estirón inicial del Caja 87 de la mano de un Jankovic poderoso por dentro y un Joaquín Cebolla mostrando desparpajo en pista (54-39 minuto 24). El partido pasaba por compases donde las defensas superaban a los ataques y el cuadro cajista encontraba a Dibba y a un siempre activo Cecilia como sus mejores estiletes (63-49 minuto 27). El tercer cuarto llegó a su final con un Garvin Clarke inspirado desde la línea de los 6,75 metros para que el Caja 87 rondara la veintena de puntos ante un San Pablo entregado (77-58).

Los últimos diez minutos comenzaron con un juego muy centrado en el poderío interior de Latorre (80-61 minuto 32). Jaén encontró en Boahen y su acierto fuera una buena solución en ataque, lo que le permitió reducir ventajas a mediados del cuarto (80-68 minuto 35). En ese momento, el equipo cajista consiguió volver a correr a campo abierto y encontrar a un Nolan Bertain que con un par de bandejas amplió de nuevo la renta (86-70). Con el partido decidido, la situación permitió el debut del canterano Alfonso Vicente en la presenta temporada. El partido acabó con un tanteo final de 92-76, estrenando el año en San Pablo con victoria para Insolac Caja 87 que, pese al triunfo, dice adiós a la Copa de España.