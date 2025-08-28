El Caja 87 presenta la plantilla para la próxima temporada

Los de Eloy Ramírez afrontan un ilusionante año en el que con la desaparición del Baloncesto Sevilla (o Real Betis basket) pasa a ser la referencia del baloncesto en Sevilla y tendrá que cubrir el vacío que deja el club que dirigía Pedro Fernández. Los aficionados al baloncesto en la ciudad se están animando a apoyar al club, que ya supera la cifra de 2.000 abonados para el siguiente curso.

En su primera temporada lograron una buena clasificación, compitiendo en unos Play Offs en los que se quedaron a las puertas de eliminar al Fibwi Palma, al que ganó por 29 puntos de diferencia el primer partido, aunque la semana siguiente se materializó la remontada del conjunto balear.

Este nuevo curso, y con la experiencia de la temporada pasada, el conjunto hispalense buscará dar un paso adelante y postularse como uno de los candidatos al ascenso a la Primera FEB. Para ello han llegado hasta seis nuevos refuerzos para apuntalar el proyecto.

El primero en llegar fue Lamin Dibba, pívot de Gambia que llega procedente del Sol Gironès Bisbal Bàsquet. El segundo refuerzo fue el de Obi Okafor, ala-pívot con ascendencia nigeriana que jugó las dos últimas temporadas en la Cultural y Deportiva Leonesa, con la que ascendió a Segunda FEB en 2024.

El siguiente fue el joven coriano Joaquín Cebolla, escolta de 22 años que destacó en el CB Coria por su capacidad anotadora. Al talento de la provincia se une talento balcánico con la incorporación del pívot serbio Milos Jankovic, que disputó los últimos meses de la pasada temporada en el Damex UDEA Algeciras.

El quinto refuerzo compartió vestuario con jankovic la última campaña en Algeciras. Se trata del alero sevillano Sergio Cecilia, natural de Osuna. La guinda al pastel la puso Garvin Clarke, jugador estadounidense que se desarrolló en la NCAA y llega de L'Horta Godella catalán.

Los nuevos fichajes, unido a las seis renovaciones (Nedin Djedovic, Nolan Bertain, Matija Bilalovic, Joseph Franch, Adri Latorre y Rafa Santos) , supone que el equipo quede bastante renovado. El próximo domingo tendrán la oportunidad de ir cogiendo rodaje en el amistoso que disputarán el próximo domingo (18:00) contra el Club Baloncesto San Fernando.

La plantilla queda compuesta de la siguiente manera:

Bases: Joseph Franch, Rafa Santos, Garvin Clarke.

Escoltas: Nedim Djedovic (C), Nolan Bertain, Joaquín Cebolla.

Aleros: Matija Bilalovic, Sergio Cecilia.

Ala-Pívots: Obi Okafor.

Pívot: Adri Latorre, Milos Jankovic, Lamin Dibba.