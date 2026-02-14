El Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino afronta una cita clave en San Pablo ante Santfeliuenc

El Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino regresa este sábado (19:00) al Palacio Municipal de Deportes San Pablo para disputar uno de los encuentros señalados en rojo en el calendario. El conjunto hispalense se mide al C.B. Santfeliuenc en la vigésima jornada de la Liga Femenina Challenge, en un choque con impacto directo en la clasificación y en la pelea por consolidar el crecimiento del equipo en el tramo decisivo de la temporada.

La cita llega en un momento determinante. Con la zona baja comprimida y cada victoria adquiriendo un peso específico, el cuadro sevillano afronta el duelo tras su último triunfo fuera de casa ante Domusa Teknik ISB en Azcoitia como una oportunidad estratégica para reforzar su posición y aumentar la distancia con los puestos más comprometidos.

El equipo visitante, dirigido por Antoni Palle, aterriza en Sevilla situado en la 16ª posición, con un balance de una victoria y 18 derrotas. La dinámica reciente no ha sido favorable para las catalanas, que acumulan 16 encuentros consecutivos sin conocer el triunfo. En la última jornada cedieron en casa frente a Unicaja Mijas (56-90), un resultado que evidenció las dificultades defensivas que atraviesan.

Pese a su delicada situación, el Santfeliuenc cuenta con un argumento de futuro que marca diferencias: la joven Jana Nogués, nacida en 2007, se ha consolidado como la principal referencia ofensiva del equipo. La exterior suma 150 créditos de valoración en 19 partidos y representa uno de los mayores talentos emergentes de la categoría, capaz de alterar ritmos y asumir responsabilidades en momentos de presión.

Cuatro victorias hasta ahora

Por su parte, el conjunto entrenado por Jaime Sañudo encara el compromiso desde la 14ª plaza, con cuatro victorias y 15 derrotas, pero con la moral reforzada tras el importante triunfo logrado a domicilio ante Domusa Teknik ISB (62-67). Aquella victoria permitió romper una dinámica adversa y devolvió la confianza a un grupo que había competido con solvencia, aunque sin premio, en jornadas anteriores.

En el plano individual, el gran referente del Cajasol está siendo Fanta Gassama. La pívot catalana firmó una actuación decisiva en la última jornada y se ha convertido en uno de los nombres propios de la competición. Con 284 de valoración acumulados en 19 partidos, lidera el ránking de rebotes totales de la Liga Femenina Challenge, con una media de 9,47 capturas por encuentro. Su impacto en ambos aros —protección defensiva y presencia constante en el rebote ofensivo— la sitúa como pieza estructural del sistema sevillano.

El encuentro, programado para el sábado 14 de febrero de 2026 a las 19:00 horas, contará con el arbitraje de Jesús Marín Abad y Miguel Hurtado Ruiz. Se espera un partido de ritmo alto, con especial incidencia en el control del rebote y en la gestión de las pérdidas, dos factores que pueden inclinar la balanza en un duelo de máxima exigencia emocional.

Estadísticas. / M. G.

Desde el club se ha realizado un llamamiento expreso a la afición para que convierta San Pablo en un elemento diferencial. Aprovechando el día de San Valentín, todos los aficionados que lleven una prenda roja podrán entrar gratis en el pabellón. El respaldo de la grada puede resultar determinante en un choque en el que cada posesión tendrá valor estratégico. El equipo sevillano es consciente de que el apoyo ambiental puede ser el impulso necesario para sostener la intensidad durante los cuarenta minutos.

Con la temporada entrando en su fase crítica, el Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino tiene ante sí una oportunidad para reafirmar su progresión competitiva. Ganar en casa no sólo supondría sumar en la tabla, sino enviar un mensaje de fortaleza en la Liga Femenina Challenge y consolidar la convicción interna de que el objetivo es plenamente alcanzable.