El Cajasol Baloncesto Sevilla consigue su primera victoria en LF Challenge ante Domusa Teknik ISB (79-71)

Las jugadoras del Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino celebran el primer triunfo de la temporada.

El conjunto hispalense firmó un encuentro sólido pese a los altibajos y a las 19 pérdidas de balón. Su fortaleza en la pintura (45 rebotes por 35 del rival) fue determinante para controlar el tramo decisivo. Aunque los porcentajes de tiro no acompañaron (35% para Cajasol y 32% para ISB), la energía y el trabajo colectivo marcaron la diferencia en San Pablo.

La MVP Damas, Conchi Satorre, lideró el triunfo con 17 puntos y 9 rebotes, dejando su sello en los momentos clave. Bien secundada por Recio (16 puntos, 13 valoración) y Ríos (11 puntos, 14 valoración), la alero almeriense guió a un equipo que va encontrando su ritmo en la categoría.

El partido dejó además una excelente noticia: la vuelta de Marta Martínez tras su lesión. La pívot disputó 15:22 minutos, aportando 4 puntos y 5 rebotes, y dejando muy buenas sensaciones en su regreso a las pistas.

Por parte de las visitantes, Jone Azcue brilló con luz propia —20 puntos y 21 de valoración, mejor jugadora del partido—, manteniendo a ISB en la pelea hasta los instantes finales. Con este resultado, Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino logra su primera victoria en la LF Challenge, un paso importante para consolidarse en la categoría y seguir creciendo con confianza y carácter.