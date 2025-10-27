El Cajasol Real Ciencias cae en Valladolid frente al VRAC (48-15)

Un saque lateral durante el partido disputado en el Pepe Rojo vallisoletano.

El Cajasol Real Ciencias cayó derrotado 48-15 ante el VRAC Quesos Entrepinares en su visita a Pepe Rojo, en la cuarta jornada de la División de Honor. El conjunto vallisoletano se mostró más eficaz en las zonas de definición y aprovechó los errores sevillanos para sumar un triunfo ante un Ciencias que ofreció buenos momentos de juego, especialmente en el inicio del encuentro.

El arranque del partido fue equilibrado. El Cajasol Real Ciencias planteó una defensa muy activa, buscando frenar las acometidas de la delantera quesera y presionando bien en la salida del balón. Pero en el 6' Pedro Cane sacó rápidamente un golpe en la 22 visitante aprovechando la desconcentración de los científicos para escapar en solitario y posar entre los palos. Transformó Marcos.

Rápidamente respondieron los sevillanos, en el 10' haciendo valer su maul finalizó Juan Carlos Sánchez. Transformó Agustín Galliano.

Los queseros mostraron orden y se fueron haciendo con el control de juego. En el 19' Kalo Gavidi ensayó, transformando Marcos. De nuevo Marcos en el 26' aprovechó la indisciplina visitante para sumar de 3. Respondiendo Agustín Galliano de igual manera en el 28'.

Los locales ganaban metros, se jugaba en campo sevillano y antes del descanso llegaron los ensayos de Toquero (36') y Vélez (38') transformados por Marcos. Con 31-10 pasaron los jugadores por vestuarios.

En la segunda mitad, Pablo Mateos sobre el banderín izquierdo finalizaba en el 50' una rápida jugada de la línea quesera. Los científicos mostraban actitud competitiva y en la siguiente jugada el Chino Galliano imponía su potencia sobre la línea de marca.

Los vallisoletanos con superioridad en el punto de encuentro alternando juego cerrado con intentos de apertura hacia las alas ampliaron diferencias con los ensayos de Vélez (74') y Molinero (79') que establecía el definitivo 48-15.

El técnico Tomás Carrió valoró tras el partido la necesidad de seguir ajustando el sistema: “Sabíamos que Pepe Rojo es un campo exigente. Ellos supieron aprovechar bien nuestros errores para ponerse por delante y mantenerse en nuestro campo. Cuando tuvimos posesión y territorio no dañamos al nivel de ellos. Nos toca trabajar durante la semana para mejorar de cara al próximo partido contra Cisneros."

El próximo compromiso del Cajasol Real Ciencias será el sábado a las 15:00 horas en el Juan Arenas frente al Complutense Cisneros, donde el equipo buscará reencontrarse con la victoria ante su afición.