El Cajasol Real Ciencias cae en Valladolid frente al VRAC (48-15)
Los sevillanos no sacaron provecho de su entrega en todo momento ante un rival muy superior
El Cajasol Real Ciencias cayó derrotado 48-15 ante el VRAC Quesos Entrepinares en su visita a Pepe Rojo, en la cuarta jornada de la División de Honor. El conjunto vallisoletano se mostró más eficaz en las zonas de definición y aprovechó los errores sevillanos para sumar un triunfo ante un Ciencias que ofreció buenos momentos de juego, especialmente en el inicio del encuentro.
El arranque del partido fue equilibrado. El Cajasol Real Ciencias planteó una defensa muy activa, buscando frenar las acometidas de la delantera quesera y presionando bien en la salida del balón. Pero en el 6' Pedro Cane sacó rápidamente un golpe en la 22 visitante aprovechando la desconcentración de los científicos para escapar en solitario y posar entre los palos. Transformó Marcos.
Rápidamente respondieron los sevillanos, en el 10' haciendo valer su maul finalizó Juan Carlos Sánchez. Transformó Agustín Galliano.
Los queseros mostraron orden y se fueron haciendo con el control de juego. En el 19' Kalo Gavidi ensayó, transformando Marcos. De nuevo Marcos en el 26' aprovechó la indisciplina visitante para sumar de 3. Respondiendo Agustín Galliano de igual manera en el 28'.
Los locales ganaban metros, se jugaba en campo sevillano y antes del descanso llegaron los ensayos de Toquero (36') y Vélez (38') transformados por Marcos. Con 31-10 pasaron los jugadores por vestuarios.
En la segunda mitad, Pablo Mateos sobre el banderín izquierdo finalizaba en el 50' una rápida jugada de la línea quesera. Los científicos mostraban actitud competitiva y en la siguiente jugada el Chino Galliano imponía su potencia sobre la línea de marca.
Los vallisoletanos con superioridad en el punto de encuentro alternando juego cerrado con intentos de apertura hacia las alas ampliaron diferencias con los ensayos de Vélez (74') y Molinero (79') que establecía el definitivo 48-15.
El técnico Tomás Carrió valoró tras el partido la necesidad de seguir ajustando el sistema: “Sabíamos que Pepe Rojo es un campo exigente. Ellos supieron aprovechar bien nuestros errores para ponerse por delante y mantenerse en nuestro campo. Cuando tuvimos posesión y territorio no dañamos al nivel de ellos. Nos toca trabajar durante la semana para mejorar de cara al próximo partido contra Cisneros."
El próximo compromiso del Cajasol Real Ciencias será el sábado a las 15:00 horas en el Juan Arenas frente al Complutense Cisneros, donde el equipo buscará reencontrarse con la victoria ante su afición.
Ficha técnica
48 VRAC Quesos Entrepinares: Alberto Gómez, Pablo Meijimolle, Mauro Cenco, Andrea Mastouri, Alex Pérez, Arnau Ojeda, Gabriel Vélez, Maxim Ermakov, Pedro Cane, Teo Marcos, Pablo Mateos, González del Pino, Sergio Molinero, Miguel Lainz y Héctor Toquero. También jugaron: Marcos Muñiz, Álvaro Pírez, Giorgi Turabelidze, Kalokalo Gavidi, Manuel Pérez, Alvar Escudero, Baltazar Taibo y Arnau Andrés.
15 Cajasol Real Ciencias: Augusto Ledesma, Juan Carlos Sánchez, Matías Galliano, Manolo Bobo, Dani Störh, Talla Samb, Jaime Borondo, Jay Davis, Manuel Vázquez, Tomás Lamboglia, Pablo Sánchez, Antonio García, Fernando Luna, Ignacio Moreno y Agustín Galliano. También jugaron: Marcelo Marina, Nahuel Yáñez, Óscar Sánchez, Franco López, Fernando Pericet, Luis Caruz, Vicente Gamarra y Miguel Reina.
Árbitro: García de las Mestas. Mostró amarilla a Vicente Gamarra (75')
Incidencias: Partido correspondiente a la 4ª jornada de División de Honor disputado en Pepe Rojo
