El Cajasol Real Ciencias mide su ambición ante el campeón en el Pepe Rojo

Marcelo Marina lleva el balón en la zona de la delantera científica en un partido en el Juan Arenas.

El Cajasol Real Ciencias Sevilla retoma la División de Honor con una de las salidas más exigentes del calendario. El conjunto hispalense visitará este domingo a las 13:00 horas al vigente campeón, el Inexo El Salvador, en el campo de Pepe Rojo, en partido correspondiente a la jornada 10 del campeonato.

A falta de dos jornadas para que concluya la primera fase, el encuentro adquiere una dimensión estratégica evidente. La clasificación presenta una igualdad máxima en la zona intermedia y cada punto puede marcar diferencias de cara al corte definitivo. En ese contexto, el Ciencias viaja con la intención de sumar lejos de casa y reforzar su posición en la tabla.

El escenario no admite concesiones. Pepe Rojo es uno de los campos más complejos del panorama nacional y el cuadro vallisoletano, arropado por su afición, tratará de hacerse fuerte para aliviar su situación clasificatoria. Los denominados chamizos ocupan actualmente la décima plaza, con tres victorias y cinco derrotas en ocho partidos disputados, un balance que no refleja del todo su potencial competitivo.

Desde el punto de vista táctico, se espera un duelo de alta intensidad. Las fases estáticas —melé y touch— volverán a ser determinantes, así como la capacidad para gestionar el ritmo en el campo contrario. La disciplina y la eficacia en las zonas de marca pueden inclinar la balanza en un choque que, por antecedentes y contexto, apunta a resolverse por detalles mínimos.

Una versión sólida

El Ciencias deberá ofrecer una versión sólida en defensa, minimizar golpes de castigo y mantener la concentración durante los 80 minutos. Frente a un rival con experiencia en partidos de máxima exigencia, cualquier desconexión puede penalizar de forma inmediata.

En el capítulo individual, el conjunto castellano cuenta con referentes claros en ataque. El tercera línea argentino Juan Bautista Arranz se ha consolidado como máximo ensayador del equipo con siete marcas, mientras que el apertura Santiago Ortega lidera la estadística anotadora con 61 puntos, convirtiéndose en una pieza clave en la gestión del juego y en el acierto a palos.

Por su parte, el entrenador del Real Ciencias, Tomás Carrió, subraya el trabajo desarrollado en las últimas semanas como base para competir en un escenario de máxima exigencia. El técnico argentino se muestra satisfecho con la intensidad mostrada por su plantilla y con el enfoque táctico aplicado en los entrenamientos previos al desplazamiento.

Igualdad El equipo de Tomás Carrió afronta una salida exigente ante un rival necesitado, con la mirada puesta en consolidarse en la zona media cuando restan dos jornadas para cerrar la primera fase

“Estamos teniendo muy buena intensidad y foco en los objetivos que planteamos para el fin de semana. La preparación está siendo muy positiva”, señala Carrió, que considera el duelo ante El Salvador como una prueba de carácter para medir la evolución del equipo.

El preparador científico insiste en la importancia del inicio del encuentro. “Jugar en el Pepe Rojo contra Chami siempre representa un desafío brutal, y más en la situación en la que nos encontramos ambos equipos. Es un partido súper importante y esperamos empezar bien para marcar el camino que nos permita competir hasta el final”, explica.

Con la primera fase entrando en su tramo decisivo, el Ciencias afronta una oportunidad para reafirmar su crecimiento competitivo. Puntuar ante el actual campeón supondría un impulso anímico y clasificatorio de gran valor antes del cierre del primer bloque de la temporada. La cita, este domingo a las 13:00, promete intensidad, equilibrio y un pulso directo por consolidar posiciones en la División de Honor.