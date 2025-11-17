El Cajasol Real Ciencias se refuerza con el segunda línea Ibai Olabe

Ibai Olabe mira hacia el frente con el balón en sus manos en un partido con su anterior equipo.

El segunda línea Ibai Olabe ha fichado por el Cajasol Real Ciencias Sevilla para reforzar su delantera procedente de La Única Rugby Taldea, ha informado este lunes el club sevillano.

De 25 años, Olabe mide 1,95 metros y pesa 100 kilos y, según el club, destaca por ser un jugador con notable fiabilidad en la 'touch', duro en defensa y con buen manejo del balón cuya 'evolución en las últimas temporadas lo sitúa como un jugador en plena proyección, maduro y listo para dar un paso adelante en la División de Honor'.

Su llegada, añade la entidad, 'supone un refuerzo que complementa la delantera científica, aportando altura, fiabilidad en las fases estáticas y calidad en el juego abierto'.

El entrenador del Cajasol Real Ciencias, Tomás Carrió, destaca que "Ibai aportará en delantera seguridad y altura en la touch, además de su entrega en juego abierto y en el contacto".