El Cajasol Sevilla BM Proin consigue un importante triunfo contra el Benidorm (25-23)

Importante triunfo para el Cajasol Sevilla BM Proin, que no tardó mucho en reconciliarse con las victorias tras el tropiezo de la pasada semana ante el Sinfín en Santander. Los sevillanos se impusieron al Servigroup Benidorm, un rival que descendió en la pasada temporada desde la Asobal y que sigue conservando algunos jugadores del nivel de la máxima categoría. Los locales se fueron al descanso con una desventaja de tres goles (11-14), pero supieron remontar en la segunda mitad para acabar con un 25-23 en el marcador que sabe a gloria a los hombres de Víctor Montesinos.

Había expectación por comprobar la aportación al equipo del lateral izquierdo Tito Díaz, el último fichaje del club de Juan Ramón Jordán y de Juan Andreu en su apuesta por traer el balonmano del máximo nivel a Sevilla. Y el ex jugador del Bidasoa no defraudó, en absoluto. Salió al partido en el ecuador de la primera mitad después de que Montesinos hubiera optado por darle los galones a los que ya estaban en la plantilla con anterioridad. Y su tarjeta de presentación fue en el minuto 20 con el gol que ponía el 7-7 en el electrónico. El madrileño penetró en la defensa rival y marcó con una rosquita de gran calidad técnica para establecer la primera igualada después de que todo arrancara con un concluyente 0-3 para los visitantes.

Ese arranque del encuentro en Amate, donde tuvo que trasladarse toda la infraestructura del partido para comenzar con casi dos horas de retraso sobre el horario previsto debido a las goteras que habían dejado en malas condiciones el habitual pabellón trianero de El Paraguas, ya provocaba la inquietud. Y ésta se vería incrementada precisamente después del 7-7 que conseguía Tito Díaz con tanta calidad técnica. El parcial que siguió fue de 0-4. Un penalti fallado, lanzamientos de seis metros de los pivotes errados y otras circunstancias hacían que el Servigroup Benidorm consiguiera su primera ventaja que generaba preocupación. Ya no era el arranque, el partido había sobrepasado el ecuador de la primera mitad.

El Cajasol Sevilla BM Proin tuvo que pedir un tiempo muerto para detener la sangría con ese 7-11 y fue capaz de reducir la diferencia en dos goles después con los tantos de Tito Díaz y Sasha Tioumentsev, sus dos principales argumentos en ataque. Pero el intento de remontada no llegó a concretarse y al intermedio se llegaba con esa ventaja de tres goles favorables al equipo entrenado por Marko Kivrokapic, que atacaba en muchas ocasiones con siete jugadores para dejar la portería vacía.

Acta del partido.

Pero este Cajasol Sevilla BM Proin tiene ya muchas alternativas de calidad en ataque con la llegada de Tito Díaz, que se suma a Tioumentsev y a Alberto Ruiz en ese sentido. Con la ayuda de Montoro y Saco están garantizados los goles, pero será fundamental que tanto los pivotes, un gol entre Morgado, el especialista ofensivo, y Deco, como los extremos, entre los que Pablo Soler aporta con su defensa como adelantado en el 5-1 en algunas ocasiones, también deben sumar mucho más para colaborar a abrir las defensas por el medio.

De cualquier manera, el cuadro sevillano supo tirar de paciencia para darle poco a poco la vuelta al marcador, algo que consiguió por fin con el 21-20 cuando el cronómetro superaba el minuto 50. Lo lograba Tioumentsev, que, como Tito Díaz, acabaría el partido con siete tantos en su casillero. La ventaja se situaría en un 24-21 que sí propiciaba un final relativamente tranquilo con el 25-22 posterior gracias a otro gol de Tito Díaz. El triunfo estaba asegurado y el Cajasol Sevilla BM Proin conseguía dos puntos de un gran valor ante un recién descendido de la Asobal.