El Cajasol Sevilla BM Proin vuelve a ganar y se consolida en la parte alta de la tabla (29-24)

El Cajasol Sevilla Balonmano Proin sumó su cuarta victoria del curso (29-24) en seis partidos (tercera consecutiva), ante un Balonmano Soria con dificultades en este inicio liguero y que se sitúa en puestos de descenso, y pone la mira en los puestos altos de la clasificación.

Los sevillanos entraron con buen pie en el partido, poniéndose dos arriba y dejando la puerta a cero hasta el minuto cinco, cuando mediante un lanzamiento de siete metros el Balonmano Soria abría su marcador particular. Con el 3-1 llegó una sequía de 5:45 minutos sin anotar, lo que supuso que, a pesar de no conceder demasiado atrás, el Proin se viese por detrás en el marcador (3-4), hasta que Julián López Mon oxigenó a los suyos cortando el parcial negativo.

Los visitantes volvieron a adelantarse y los locales desperdiciaron al oportunidad de empatar con 5-6 en el marcador cuando un tiro de siete metros se topó con el guardameta, que hizo un aexcelente parada con la mano derecha. Posteriormente llegaría un gol del argentino Juan Saco para poner, esta vez sí, el empate en el marcador. Un resultado de 7-7 con el que se llegaría a un tiempo muerto en el que los cambios que pretendían los técnicos no consiguieron desequilibrar el partido y se llegó al tiempo de descanso con empate (10-10).

Máxima igualdad tras el paso por los vestuarios. No fue hasta el minuto siete de la segunda mitad cuando en el marcador se pudo reflejar una distancia de más de un gol, con un 14-12 que empezaba a llenar de confianza al Proin para poder sumar su tercera victoria consecutiva.

Los de Víctor Montesinos se mantuvieron férreos en defensa y consiguieron poner tierra de por medio, con un tanto de Ángel Montoro primero, y con un lanzamineto desde campo propio aprovechando la ausencia del portero en su puesto para ampliar hasta el 16-12 con el que Oriol Castellarnau, entrenador del Club Balonmano Soria, paró el partido intentando reconducir a los suyos.

El parón surgió efecto y en menos de dos mintuosa endosaron un parcial de 3-0 que recortaba las distancias hasta un único gol de diferencia, llevando el partido a una inercia peligrosa para el Proin, que pudo recuperar la calma con dos tantos de Juan Saco cuando las cosas se estaban complicando.

Los hispalenses se hicieron fuertes atrás, con un Kilian sensacional, y evitaron la reacción de los sorianos, que vieron como a los 17:42 minutos del segundo tiempo se llegaba a la mayor ventaja del partido chasta el momento (22-16), con un parcial de 6-1 que hacía pensar que al Proin no se le iba a escapar el partido.

El conjunto castellano-leonés se repuso de su mal momento de juego y volvió a reengancharse al partido hasta ponerse tres abajo (24-21). Pero la reacción fue insuficiente, se volcaron en ataque, lo que permitió facilidades al Proin y Kilian García terminaría de sentenciar el partido con un gol de portería a portería que volvía a poner seis de diferencia (27-21) faltando menos de tres minutos para el final del partido. El resultado final sería de 29-24.