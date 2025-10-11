El BM Proin suma en Málaga la segunda victoria consecutiva (25-29)

El Cajasol Sevilla BM Proin suma su segunda victoria consecutiva, y primera fuera de casa, tras un partido en el que se distanció y vio peligrar tras estar casi diez minutos sin anotar. Este triunfo aleja al Proin de la zona baja de la clasificación y se acerca a los puestos de promoción de ascenso.

El conjunto local comenzó con intensidad el partido y manteniéndose fuerte en defensa, anotando solo dos goles el Proin en los diez primeros minutos (4-2). Sin embargo, una vez pasado el ecuador de la primera mitad, los sevillanos reaccionaron y endosaron a sus rivales un parcial de 5-0 para adelantarse en el marcador y alcanzar una destacable ventaja (6-10).

En el tramo final del primer tiempo la distancia en el marcador se llegó a ampliar más con el 9-14 que anotaría el argentino Juan Saco, aunque los malagueños reaccionaron recortando mínimamente la diferencia con el que sería el último gol antes del tiempo de descanso, al que se llegaría con 10-14.

Tras el paso por vestuarios el partido entró en un bucle en el que los locales anotaban y el Proin respondía evitando que se les escapase la renta obtenida, hasta que con un tanto de Toni Sánchez encadenaron tres goles seguidos para poner la mayor ventaja del partido en aquel momento (13-19), hasta que Javier Castilla la aumento con el gol que suponía el 14-21 favorable a los de Víctor Montesinos.

Los hispalenses se encontraron un contratiempo cuando el lateral Julián López Mon, que estaba cuajando un buen partido, fue expulsado. El Proin entró en su peor racha en el partido, se le hizo grande la portería y no consiguió anotar en 9:44 minutos (desde el 44:04 hasta el 53:48), una sequía momentánea en ataque que aprovechó el Ciudad de Málaga para volver a meterse en el partido con un parcial de 8-2 (22-23), en el que a medida que pasaban los minutos se instalaba el nerviosismo ante la posibilidad real de que se escapase un partido que parecía estar controlado.

El partido entró en una tensión en la que acabaría siendo expulsado Víctor Deco y Montesinos tuvo que pedir tiempo muerto a 7:25 del final cuando la inercia del partido, aun estando arriba en el marcador, era que se ponía cuesta arriba para el Proin, que tras el tiempo muerto volvió a anotar, recuperando así la confianza para el tramo decisivo de partido.

Alberto Ruiz, que anotó el 24-27, y Kilian García, que realizó dos paradas de mucho mérito, devolvieron la tranquilidad cuando volvió a haber tiempo muerto, en este caso a petición del entrenador del Ciudad de Málaga, el sevillano Juan Antonio Vázquez 'Chispi' y a menos de dos minutos para el final. La reacción del Trops no llegó y el resultado final fue de 25-29.