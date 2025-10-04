El Proin se hace fuerte en casa y se impone al Oviedo (35-31)

El partido comenzó con el intercambio de golpes y goles en el que el BM Base Oviedo cogió una ventaja de dos en el marcador (2-4) que lograba recuperar cuando los hispalenses recortaban distancias. Fue en el minuto 14 cuando la alternancia varió cuando los visitantes ampliaron la distancia (6-9).

El Proin reaccionó con un parcial de 3-0, que culminaba Javier Castilla con el tercero de los goles para volver a poner las tablas (9-9). El encuentro se mantuvo igualado con resultados ajustados, aunque los asturianos tuvieron más acierto de cara a portería, sobre todo con Elián, lo que marcó la diferencia para que pudiesen ir ganando por 12-13 al tiempo muerto que puidió Víctor Montesinos a los 24 minutos.

Tras la reanudación los locales mejoraron sus prestaciones defensivas y consiguieron adelantase por primera vez en el partido con un tanto de Ángel Montoro, que fue de los más incisivos en ataque junto a Alberto Ruiz, para poner el 15-14. Un tanto desde la línea de siete metros permitió al Proin marcharse con victoria al tiempo de descanso (16-15).

En el inicio de la segunda parte se vio una gran versión de los sevillanos, que hicieron un parcial de 8-4 en los primeros minutos yéndose cinco arriba, la mayor ventaja en el partido, hasta que Julián López abrió más la brecha con el gol que supuso el 26-20.

Cuando el partido parecía estar controlado llegó la reacción del conjunto asturiano, pero los locales se mantuvieron intensos y evitaron que las distancias se recortasen a más de tres goles de diferencia (28-25). A partir de ahí llegó la exhibición ofensiva del Proin que tuvo minutos excelentes y se distanció hasta los ocho goles de diferencia (35-27). El Oviedo recortó las distancias hasta el 35-31 final.