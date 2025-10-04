El Proin se hace fuerte en casa y se impone al Oviedo (35-31)
El conjunto sevillano logra la segunda victoria de la temporada tras una segunda parte en la que mostró una gran versión
El Cajasol Sevilla BM Proin no puede con uno de los aspirantes al ascenso (31-29)
El partido comenzó con el intercambio de golpes y goles en el que el BM Base Oviedo cogió una ventaja de dos en el marcador (2-4) que lograba recuperar cuando los hispalenses recortaban distancias. Fue en el minuto 14 cuando la alternancia varió cuando los visitantes ampliaron la distancia (6-9).
El Proin reaccionó con un parcial de 3-0, que culminaba Javier Castilla con el tercero de los goles para volver a poner las tablas (9-9). El encuentro se mantuvo igualado con resultados ajustados, aunque los asturianos tuvieron más acierto de cara a portería, sobre todo con Elián, lo que marcó la diferencia para que pudiesen ir ganando por 12-13 al tiempo muerto que puidió Víctor Montesinos a los 24 minutos.
Tras la reanudación los locales mejoraron sus prestaciones defensivas y consiguieron adelantase por primera vez en el partido con un tanto de Ángel Montoro, que fue de los más incisivos en ataque junto a Alberto Ruiz, para poner el 15-14. Un tanto desde la línea de siete metros permitió al Proin marcharse con victoria al tiempo de descanso (16-15).
En el inicio de la segunda parte se vio una gran versión de los sevillanos, que hicieron un parcial de 8-4 en los primeros minutos yéndose cinco arriba, la mayor ventaja en el partido, hasta que Julián López abrió más la brecha con el gol que supuso el 26-20.
Cuando el partido parecía estar controlado llegó la reacción del conjunto asturiano, pero los locales se mantuvieron intensos y evitaron que las distancias se recortasen a más de tres goles de diferencia (28-25). A partir de ahí llegó la exhibición ofensiva del Proin que tuvo minutos excelentes y se distanció hasta los ocho goles de diferencia (35-27). El Oviedo recortó las distancias hasta el 35-31 final.
