El campeón mundial José Antonio Rueda recibirá su peso en tomates de Los Palacios y Villafranca

El piloto José Antonio Rueda, de la fábrica KTM y proclamado campeón del mundo de Moto3 este domingo en el Gran Premio de Indonesia, será homenajeado por su pueblo natal, Los Palacios y Villafranca, con un curioso y tradicional reconocimiento: recibirá su peso en tomates, producto emblemático del municipio.

El Ayuntamiento palaciego ya prepara el acto de homenaje al joven deportista, que cumplirá 20 años a finales de este mes, siguiendo la tradición de regalar a los vecinos ilustres una cantidad de tomates equivalente a su peso. Según han informado fuentes municipales, Rueda se unirá así a otros deportistas distinguidos como Jesús Navas, Fabián Ruiz y Pablo Páez ‘Gavi’, y además será nombrado “Joven del Año 2025” en cuanto su agenda deportiva lo permita.

El piloto sevillano aseguró el título mundial tras imponerse en una accidentada carrera en el circuito de Mandalika, donde la Dirección de Carrera mostró bandera roja por una caída múltiple en las vueltas finales. Rueda lideraba la prueba cuando Adrián Fernández (Honda) y David Muñoz (KTM) se tocaron, provocando una fuerte caída de este último y la interrupción definitiva de la carrera, que se dio por concluida en ese momento.

Con esta victoria, Rueda confirmó su dominio en una temporada brillante y se convirtió en el primer andaluz campeón mundial de Moto3. “Ha sido un momento increíble. He soñado con este día desde que tenía seis años”, declaró emocionado el piloto, quien quiso agradecer a sus padres y a su equipo “por enseñarle el camino correcto y apoyarle desde el principio de este viaje”.

El joven campeón, orgulloso de sus raíces palaciegas, añadió: “Estoy muy feliz ahora mismo”. Su pueblo, que ya prepara una gran celebración, volverá a rendir tributo a uno de sus hijos más ilustres, con el tomate, símbolo de su identidad y orgullo agrícola, como protagonista del homenaje.