Carlos Alcaraz estalla contra la juez de silla tras un warning polémico en Doha: "¡Las reglas ATP son una mierda!"

Carlos Alcaraz vivió uno de sus momentos más tensos sobre una pista de tenis durante el torneo de Doha. El tenista español protagonizó una acalorada discusión con la juez de silla croata Marija Cicak después de recibir una advertencia por exceder el tiempo reglamentario para sacar. La controversia estalló tras salvar una bola de break ante el ruso Karen Khachanov, en un encuentro que finalmente acabó ganando por 6-7(3), 6-4 y 6-3.

El incidente se produjo con 4-4 en el marcador del primer set, cuando el murciano salvó la rotura de servicio tras un punto espectacular que incluyó una dejada imposible y una volea de espaldas. Acto seguido, se dirigió a por su toalla para secarse el sudor antes de ejecutar el siguiente saque. Sin embargo, al regresar a la línea de fondo, la árbitra le mostró un warning por violación del tiempo reglamentario, decisión que desencadenó la furia del número uno mundial.

La réplica de Alcaraz no se hizo esperar. "No, no lo has hecho", contradijo el español cuando Cicak le aseguró que había detenido el cronómetro mientras iba a buscar la toalla. "Paré el tiempo cuando fuiste a por la toalla y luego le volví a dar. No puedo hacer otra cosa", argumentó la juez de silla intentando zanjar el asunto. El tenista insistió preguntando cuánto tiempo exactamente había detenido el reloj, mientras se acercaba a la silla del árbitro visiblemente molesto.

Críticas a las normas del circuito

La situación escaló cuando el murciano dirigió sus quejas hacia el reglamento de la ATP. " ¿Qué tengo que hacer la próxima vez? Es siempre lo mismo, súper injusto. ¡Las reglas ATP son una mierda! ¡Una mierda!", espetó al sentarse en su banquillo, palabras dirigidas al supervisor del torneo que se encontraba sentado justo detrás. "No se me permite ir a la toalla", criticaba Alcaraz, cuestionando las restricciones temporales del circuito profesional. La juez intentó finalizar la controversia señalando: "No puedo inventar más tiempo", mientras el español continuaba expresando su descontento.

Remontada y clasificación para semifinales

A pesar del contratiempo y de perder el primer set en el tie-break, Carlos Alcaraz logró recomponerse y remontar el partido ante Khachanov. Con esta victoria, el español se clasificó para las semifinales del torneo qatarí, superando así su mejor registro histórico en Doha. Su próximo rival será el ruso Andrey Rublev, actual vigente campeón del torneo, en un encuentro programado para este viernes a las 17.30 horas. El ganador de siete Grand Slam demostró su capacidad de concentración para sobreponerse a un momento de máxima tensión.