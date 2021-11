Cetonas en el ciclismo: ¿Justo o injusto? El debate sigue abierto

El debate de si es justo o no el consumo de las cetonas sigue abierto en el mundo del ciclismo. Aunque este complemento alimenticio no esté incluido en la lista de sustancias prohibidas, sirve para quemar grasas durante ejercicios prolongados de baja intensidad, así que sirve de fuente de energía para el corredor.

La controversia viene desde el pelotón, con ciclistas que hablan de "injusticia" por la no prohibición de las cetonas, ya que unos ciclistas lo usan y otros no, alcanzando los primeros alguna ventaja en el rendimiento. Los franceses Romain Bardet y Guillaume Martin se han referido recientemente a esta cuestión.

Bardet y Martin, totalmente en contra de las cetonas

"Depende de las autoridades antidopaje decidir si las prohíben o no y ese es el problema porque estamos en una zona gris. Las leyes son demasiado laxas. Hablamos mucho sobre estas sustancias cuando solo necesitamos prohibirlas. Para mí, siempre se tarda demasiado en darnos cuenta de que hay que ser estricto en ciertos puntos. Este fue el caso del Tramadol, sustancia que finalmente se colocó en la lista de productos prohibidos en 2019", comentó Bardet, de 31 años, segundo en el Tour 2016.

Por su parte, Guillaume Martin (París, 28 años), top 10 del Tour y la Vuelta en 2021, está abiertamente a favor de que las cetonas sean prohibidas.

"Yo no los tomo y mi equipo es parte del Movimiento por un Ciclismo Limpio que prohíbe su uso. Incluso antes de que el MPCC tomara su postura, me había prohibido tomarlos. Obviamente estoy a favor de prohibirlos por razones de justicia, pero depende de la UCI".

Algunos equipos del World Tour, como el Jumbo-Visma y Trek-Segafredo han admitido usar cetonas, según aporta Cyclingnews, y varios aceptan haberlas solicitado para afrontar objetivos importantes como el Tour de Francia.

Estudios que avalan la mejora del rendimiento

Algunos estudios, como el realizado por el científico Peter Hespel en la Universidad de Lovaina, concluyen que las cetonas tienen propiedades que mejoran el rendimiento del ciclista.

Mientras la ciencia aporta un veredicto definitivo sobre las cetonas, estos complementos alimenticios no están prohibidas por la UCI o la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), no obstante el pasado mes de septiembre la Federación internacional solicitó que se realizara un estudio científico adicional y recomendó que, mientras tanto, no fueran utilizadas por los corredores.

Otros estudios, como el realizado por las universidades de Oxford y Cambridge, UK Sport y los institutos nacionales de salud del Reino Unido y publicado en Cell Metabolism en 2016, hablan de un beneficio del 2 por ciento en el rendimiento del deportista con el uso de cetonas.

El experimento se llevó a cabo con 8 ciclistas de élite que pedalearon durante 90 minutos y luego hicieron una crono de 35 minutos. En promedio, los corredores mejoraron su rendimiento en un 2%, yendo alrededor de 0,4 kilómetros más lejos tras consumir una bebida de éster de cetona (un par de tragos) antes de la primera hora de pedaleo, en comparación con un placebo calóricamente equivalente.

Faltan estudios concluyentes

"En relación a las cetonas no tenemos a día de hoy información suficiente para demostrar si mejora o no el rendimiento. Depende de las dosis, del tipo de entrenamiento y de la alimentación. Se tarta de un suplemento alimenticio más, efectivo o no el tiempo lo dirá", comenta Cesáreo López, jefe de los servicios médicos de la Federación española.

Según explica el doctor López, "hay que hacer más estudios científicos para saber si mejora o no el rendimiento del corredor, que haya mejoría es dudoso, el tema está de moda y se habla sobre todo en base a los testimonios subjetivos de los ciclistas".

"Los ciclistas consumen cetonas porque dicen que se encuentran mejor, que se cansan menos, pero son sensaciones individuales, ya que no hay estudios científicos que demuestren un beneficio", añade.

Cesáreo López especifica que las cetonas en sales podrían ser peligrosas por la tolerancia digestiva que producen, pero las que más se utilizan son los esteres de cetonas, "que se administran de forma líquida, son caros y a dosis adecuadas no son peligrosos, mientras no se demuestre lo contrario".