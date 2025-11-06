Las Cocodrilas rinden homenaje a Sandra Peña

Las Cocodrilas se sumarán antes de su partido de esta jornada a los distintos homenajes realizados a Sandra Peña, la joven hispalense que se suicidó por bullying, con el objetivo de "transformar el dolor en unión y dejar claro que el deporte es un espacio libre de acoso y un lugar seguro para todos".

Los padres de la niña asistirán al encuentro y harán el saque de honor antes del choque que el equipo sevillano disputará ante el Sant Cugat, correspondiente a la quinta jornada de la Liga Iberdrola de rugby femenino, que será retransmitido por Movistar+ (15:00) que se disputará en el campo Juan Antonio Arenas.

Las Cocodrilas afrontan el encuentro en trercera posición, con dos dos triunfos y dos derrotas, la última producida a finales de octubre frente al Majadahonda por 19-15. El conjunto catalán, por su parte, llega a esta cita en quinto lugar (de ocho equipos), con un triunfo y tres tropiezos consecutivos, y viene de perder de forma clara ante el líder El Salvador por un contundente 5-56.

El club sevillano quiere que su acto de unión sea una oportunidad para que "el mensaje llegue lejos y sirva para seguir presionando por mejores condiciones para nuestros niños y niñas y leyes contra esta lacra".