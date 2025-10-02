Comienzan las pruebas internacionales en la Gran Semana Anglo-árabe

Esta mañana ha comenzado en el Parque del Alamillo de Sevilla la competición de Concurso Completo de Equitación de la Gran Semana Anglo-árabe. Lo ha hecho con las pruebas de Doma de nivel internacional, lideradas por jinetes españoles.

En la de tres estrellas, la de mayor categoría, el primer puesto provisional es para Carlos Díaz con Otawa des Desig. El jinete gaditano, que fue olímpico el año pasado en París, fue precisamente el último en competir en su prueba con esta yegua CDE, con la que ha concluido con 29,1 puntos de media. A dos puntos (31,1) se sitúa el portugués Manuel Grave con Carat de Bremoy, y la tercera plaza provisional (31,7) es para otro jinete olímpico español, el leridano Albert Hermoso con la joven yegua Anglo-árabe de Almenara Alta Coca, AA 24,37%.

En la prueba de Dos Estrellas CCI2*-S, el primer puesto ha sido para Ignacio Romero Torres con Donaustern, un imponente semental trakehner propiedad de Jon Iñaki Azueta que, en su primer concurso de esta categoría ha causado una gran impresión, encabezando la prueba tras la Doma con 28,2 puntos. El segundo puesto es para Alfonso Bilbao con el Anglo-árabe Nino CG 36,94%, y el tercer puesto es para otro joven español, Juan Carlos Alanís, con M Cardenta.

También ha habido prueba de Dos Estrellas en categoría nacional, donde el primer puesto es para Carlos Díaz con la Anglo-árabe Carla CP. Esta tarde en la pista de competición continuarán las pruebas de Doma, con los niveles de Una Estrella Internacional y nacional.

Jornadas formativas

Mientras, en el Cortijo del Parque del Alamillo tendrá lugar la segunda sesión de las Jornadas Formativas de la Gran Semana Anglo-árabe. Ayer en el comienzo las charlas se alargaron hasta bien entrada la noche, con la interesante mesa redonda de ganaderos, la ponencia de Vicente Torres Soriano, de Ingequus, y por último José Manuel Sales, “El Cura”. En la jornada de hoy el interés es máximo con dos figuras de talla internacional, con dos charlas que se podrán seguir en streaming a través de la web de AECCAá.

En primer lugar, a partir de las 17:00 horas, el belga Didier Serteyn hablará sobre “La Cría de Caballos en Bélgica: métodos de selección, contrastación y comercialización”. Serteyn ha formado parte durante dos décadas de la comisión veterinaria para la admisión de sementales del stud-book SBS, trabajando estrechamente con los criadores en programas de detección y prevención de enfermedades ortopédicas del desarrollo, y es un profundo conocedor del sistema de cría y selección de su país.

Posteriormente será el turno de uno de los jinetes más conocidos del mundo: Sir Mark Todd. El jinete neozelandés es una auténtica leyenda del Concurso Completo, que ha dejado su mayor huella en el olimpismo: ha participado en siete Juegos Olímpicos y ha ganado seis medallas -tres individuales, dos de ellas de oro y de forma consecutiva en 1984 y 1988, y tres por equipos-, siendo además el deportista con mayor distancia entre dos medallas olímpicas (28 años). Fue además abanderado por su país en Barcelona 1992. Todd hablará con los presentes sobre su carrera, recordando sus mayores hitos y explicando sus métodos de trabajo.

Al término de la charla, Todd será uno de los galardonados en el cóctel inaugural de la Gran Semana Anglo-árabe, donde recibirá el Premio Cinco Estrellas de AECCAá, que recae en una personalidad o institución cuya labor haya dejado huella en la hípica mundial. Otra de las premiadas será la conocida artista Isabel Alauin, que saltó a la fama en 2024 con su canción Potra Salvaje, que recogerá el Premio Leonardo Da Vinci a la Mejor Afición.

La Gran Semana Anglo-árabe

La Gran Semana Anglo-árabe de Sevilla es un evento internacional en torno al caballo de competición deportiva que se celebrará en el Parque del Alamillo del 1 al 5 de octubre y que incluye diferentes actividades como la Final Nacional del Ciclo de Caballos Jóvenes, el Concurso Internacional de Completo, el Campeón de Campeones de Doma Vaquera, Jornadas Formativas de primer nivel o las Pruebas de Selección con concursos morfológicos y de salto en libertad para los potros. También contará con espacios lúdicos como zona de restauración, comercial, actuación musical y paseos gratuitos en poni para los más pequeños.

Los mejores jinetes de España (los participantes en los tres últimos Juegos Olímpicos han salido de aquí) e internacionales se dan cita en esta apasionante competición que transformará durante el sábado 4 de octubre el Parque del Alamillo en una enorme pista de competición donde los caballos galoparán a gran velocidad saltando obstáculos increíbles.

Contamos con presencia de Francia, Suecia, Bélgica, Portugal y el neozelandés Mark Todd, nombrado Jinete del Siglo XX por la Federación Ecuestre Internacional, ofrecerá un curso y recibirá el Premio 5 Estrellas de la Asociación de Criadores de Caballos Anglo-árabes. La entrada y todas las actividades son libres y gratuitas para el público.