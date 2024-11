Conchita Martínez: "Es una oportunidad única disfrutar a la vez de la Billie Jean y la Davis en Málaga"

Málaga/Conchita Martínez (Monzón, 1972) es una de las mejores tenistas españolas de la historia. Su carrera está muy ligada a lo que en su etapa de jugadora era la Copa Federación, que ganó cinco veces en una mítica dupla con Arantxa Sánchez Vicario. Fue capitana, también de la Davis masculina, y ahora es directoria del torneo. La que fuera ganadora de Wimbledon, triple medallista olímpica y triunfadora en 33 torneos repasa sus sensaciones antes del evento sentada en uno de los banquillos de una pista construida en los aledaños del Carpena expresamente para acoger la Billie Jean King Cup.

Pregunta.Parece ya todo encarrillado a pocas horas de la inauguración.

Respuesta.Sí, todo encarrilado, con el montaje. Ya hemos tenido los primeros entrenos en la pista, van llegando las jugadoras poco a poco. La pista va a ser prácticamente igual que lo que teníamos en Sevilla el año pasado, son algo más de 4.000 personas. No van a cambiar las condiciones del año pasado. Las jugadoras estuvieron muy a gusto, muy contentas. Y todo el montaje ya has visto que es una producción impresionante.Es una pequeña ciudad, pero la verdad que es muy bonito y vale la pena. Ahí están las salas de los jugadores, donde todos van a convivir. Va a ser bonito porque se van a mezclar un poco con la Copa Davis. Y bueno, había muchas jugadoras a las que eso les hacía mucha ilusión.

P.¿Piensa que puede quitar foco coincidir con la Copa Davis? ¿O, al contrario, puede ser una plataforma para que se vea más el evento?

R. Sí, yo creo que no nos va a quitar foco. Yo creo que nos lo tenemos que tomar como una oportunidad única de tener las dos competiciones más importantes que hay por equipos, la Copa del Mundo del tenis. Y va a ser una fiesta tener a tantas grandes jugadoras, tantos grandes jugadores que vienen. Se va a solapar un par de días. Pero yo creo que la convivencia... Bueno, ya tenemos muchos torneos que son combinados en el circuito y poder vivir un poco, yo creo que va para la gente poder ir a la Copa Davis, puede venir a vernos a nosotras... Yo creo que está muy bien, es una gran oferta.

P.Hablaba del nivel de las jugadoras. Habrá varias top 10, top 20, top 30.

R.Sí, ganadoras de grands slams. Yo creo que tenemos muy buenas jugadoras que vienen aquí a defender los colores de su país. Es una competición única donde aprovechas para jugar, donde todo el mundo se tiene que ayudar. Se forman unos lazos muy fuertes con todos los miembros del equipo, todo el mundo rema para el resultado final, que es intentar ganar la eliminatoria.

Conchita Martínez, durante la entrevista. / Álvaro Cabrera

P. ¿Cómo ve al equipo español?

R.Muy bien. La verdad es que tuve oportunidad de saludarlas desde que llegaron. Ya están todas aquí y las veo bien. Está claro que Paula [Badosa] ha tenido un gran año. Se ha colocado arriba, ya está la once del mundo. Impresionante de dónde venía. Muy bien. Jéssica [Bouzas] va haciendo muy buenos torneos también, buenos resultados. Yo creo que va a ser una eliminatoria muy bonita. El hecho de que venga Iga Swiatek, que no iba a venir, la verdad es que para el torneo es muy bueno. Jugará contra España y también te da el nivel y el partido competitivo. Yo creo que la pista va a estar impresionante, ya está todo vendido para esa eliminatoria. Y bueno, va a ser espectacular. Espero que... Sí, porque también seguro que va a haber muchos fans de Polonia, que animan bastante. O sea, que yo creo que esa eliminatoria va a ser muy bonita.

P.Fue jugadora, capitana y ahora directora del torneo, ha ido cubriendo todo el espectro de la Billie Jean King Cup. ¿Cómo se ve desde los distintos lugares?

R.Sí, es todo diferente. O sea, por supuesto que cuando jugaba fue una época muy buena donde ganamos cinco veces y cinco veces perdimos en la final. O sea, fueron diez, once años de resultados muy buenos. Y eso, pues claro, el estar ahí en la pista y ganar un título así para tu país, donde todo el mundo está pendiente de ti, eso es un subidón impresionante. Después como capitana, por supuesto, estuve cinco años. Y bueno, también un rol muy bonito donde tuve oportunidad también de disfrutar.

P. ¿Se disfruta también o menos? ¿Hay más responsabilidad a lo mejor?

R. Sí, tienes toda la responsabilidad. Recae bajo tus hombros. Y bueno, después también es un rol donde tienes que intentar que las mejores vengan a jugar. Donde, bueno, no es siempre fácil.

P.Hay cosas invisibles, ¿no? Que se trabaja mucho tiempo, que aquí solo se ve la pista, pero que hay mucho trabajo.

R.No es siempre fácil. Y después como organizadora, pues la verdad que me está gustando mucho. Y eso yo creo que son etapas. Lo importante es contribuir al deporte que me lo ha dado todo. Y que me encanta. Entonces, sí, es un rol muy bonito ver un poquito de cómo empiezan todos los montajes, ver un poquito la parte de atrás, que cuando eres jugadora no tienes ni idea. Y es increíble todo lo que pasa hasta llegar donde lo ves listo.

P.¿Cuánta gente trabaja?

R.Muchísima, no te sabría decir exactamente, de manera directa e indirecta. Montaje, transporte... Está ITF, está una empresa que se llama Tenium, que se ocupa también de muchas cosas. Después está la parte de Billie Jean, con ITF hay mucha gente y mucha gente que no se ve y hace un trabajo muy importante.

Conchita Martínez, en la red. / Álvaro Cabrera

P. Hablaba de Billie Jean. ¿Vendrá este año para estar en Málaga también?

R.Sí, claro, claro. Es su competición, así que es la persona más importante y sí estará.

P.¿Cómo impactó en el tenis Billie Jean?

R. Bueno, impactó y sigue impactando. En la sociedad, no solo en el tenis. Es una mujer que ha hecho mucho por las siguientes generaciones. Yo creo que todas nos hemos beneficiado y siguen beneficiándose las jugadoras de hoy en día. De la lucha por la igualdad, también, de condiciones... Yo creo que, bueno, es todo un mito. Que sea Billie Jean King Cup le da realce a la competición, la verdad que Billie se merece todo, todo. Porque, ya te digo, ha dado mucho, ha hecho muchas cosas, siempre desinteresadamente para la evolución del tenis, siempre hacia arriba, buscando un poco la igualdad.

P.El año pasado en Sevilla, este en Málaga. ¿Qué tal se sienten en Andalucía?

R. Muy bien, la verdad que me encanta Andalucía. En Sevilla estuvimos muy bien. Ahí en La Cartuja, todo el montaje, estaba todo muy cómodo porque tenías ahí todo dentro, que ya estaba listo para muchos equipos. Aquí es diferente, lo tienes que montar un poco todo en carpas, pero son unas carpas muy elegantes y muy bonitas. De todas maneras, el público andaluz es muy alegre, lo viven. Y yo, particularmente, me siento muy bien. Conozco más la parte de Málaga-Marbella, porque con Garbiñe [Muguruza] hemos hecho unas cuantas pretemporadas aquí, y la verdad que me siento muy cómoda, me siento como en casa.

P.¿Ve a Málaga como ciudad preparada para un movimiento así, para dos competiciones de este nivel?

R.Málaga ya tiene mucha experiencia en estas cosas, es el tercer año que organiza la Davis. Y, sí, la veo súper preparada, por supuesto.

P.Hablaba de su época de entrenadora con Garbine, ahora está con Andreeva. ¿Cómo se compatibiliza eso?

R.Se compatibiliza bien porque muchas de las cosas que tengo que hacer se hacen durante torneos, entonces facilita un poco que esté viajando también con Andreeva y poder hacer todo lo que tengo que hacer, que es también hablar mucho con las jugadoras, capitanes, entrenadores. Y, bueno, después otras cosas. Pero se puede hacer desde allí, y ahora, pues, bueno, por supuesto que hay muchas cosas que hacer, pero con organización se puede. Ahora pues sí que es verdad que estás aquí dos semanas pero, bueno, a mí me encanta y me gusta mucho, tener un poquito de diversidad.

P.¿Cómo ve el estado del tenis español ahora? Los que crecimos viéndolas a Arantxa y Conchita ganar mucho tendemos a comparar.

R.A ver, Garbiñe ha ganado dos grands slams y torneos de nivel, ahora Paula, que está jugando muy bien y ganando a muy buenas jugadoras, tenemos muy buenas jugadoras, otras con posibilidades de subir y seguir creciendo. Jéssica Bouzas ha hecho buenos resultados, el doble con Sara Sorribes y Cristina Bucsa que han sido medallistas olímpicas y compiten bien en individual... Sara siempre es una luchadora nata. Hay buenas jugadoras.

Perspectiva de la pista donde se jugará el torneo. / Álvaro Cabrera

P.Y el circuito en general, ¿cómo lo observa ahora?

R.Yo creo que se ven muy buenos partidos, hay jugadoras que lo están haciendo muy bien. Veía el otro día el partido en el Championship que Coco le ganó a Sabalenka, que venía jugando como la que mejor. La verdad es que hay jugadoras que lo están haciendo muy bien y hay mucha alternancia ahora. La que más dominó es Serena, pero cuando ella no estaba siempre se igualaba todo mucho. Después, Swiatek era la que estaba dominando más. Ahora Sabalenka y, bueno, ahora de repente ninguna de las dos llegó a la final.

P.¿Cómo animaría a quien tenga alguna duda para venir a los partidos?

R.Yo creo que no tiene que haber ninguna duda porque hay que aprovechar lo que he dicho al principio de la entrevista. Estas oportunidades en las que nunca se sabe cuándo vamos a tener la opción de tener torneos de este calibre en nuestra ciudad, en nuestro país... Entonces, pues nada, animarles a que vengan a apoyar al tenis femenino, que no se pierdan unos partidos que van a ser muy disputados y muy buenos. Y yo creo que la cercanía de una pista donde prácticamente puedes estar al lado de las jugadoras, que eso también es muy bonito. Yo creo que todo lo que estamos montando va a ser para que quien venga pase un día muy entretenido.