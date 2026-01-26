Copa del Rey de baloncesto 2026: horarios, fechas y emparejamientos confirmados

La Copa del Rey de baloncesto 2026 ya tiene definidos sus emparejamientos, horarios y fechas tras el sorteo celebrado este lunes en el Palau de Les Arts de Valencia. El torneo se disputará entre el 19 y el 22 de febrero en el Roig Arena, con el Real Madrid como cabeza de serie principal después de proclamarse campeón de la primera vuelta de la Liga Endesa. Los blancos se medirán al Unicaja en cuartos de final, mientras que el Barcelona enfrentará al UCAM Murcia o al Kosner Baskonia, dependiendo del resultado del encuentro aplazado entre el conjunto vasco y el Dreamland Gran Canaria.

El sorteo, realizado en la capital valenciana, ha dejado configurado el cuadro de la competición con algunas particularidades. El aplazamiento del partido entre Baskonia y Gran Canaria, programado finalmente para el 8 de febrero de 2025, ha provocado que uno de los cruces de cuartos quede pendiente de confirmación definitiva. Si el equipo vasco consigue la victoria en ese encuentro aplazado, ocupará una plaza de cabeza de serie; de lo contrario, será el UCAM Murcia quien disfrute de ese privilegio en el sorteo final.

Por su condición de líder al término de la primera vuelta, el Real Madrid tiene garantizado disputar su eliminatoria de cuartos el jueves 19 de febrero, lo que le proporcionará un día adicional de descanso si logra superar la ronda y clasificarse para las semifinales del sábado. Esta ventaja competitiva es uno de los alicientes que premia el rendimiento durante la fase regular de la Liga Endesa.

Cuadro completo de la Copa del Rey 2026

Los cuartos de final arrancan el jueves 19 de febrero con dos encuentros. El primero enfrentará al Valencia Basket y el Joventut de Badalona a las 18:00 horas, mientras que el Real Madrid y el Unicaja cierran la jornada a las 21:00 horas. Ambos partidos se disputarán en el Roig Arena, recinto que acoge todas las eliminatorias del torneo copero.

El viernes 20 de febrero continúa la acción con los dos cruces restantes de cuartos. A las 18:00 horas se celebra el enfrentamiento entre el Kosner Baskonia o el UCAM Murcia frente al La Laguna Tenerife, dependiendo de qué equipo ocupe finalmente la plaza de cabeza de serie. La jornada se completa a las 21:00 horas con el Barcelona ante el Kosner Baskonia o el UCAM Murcia, según corresponda tras resolverse el partido aplazado.

Las semifinales tienen lugar el sábado 21 de febrero, con los ganadores de los encuentros del jueves disputando su eliminatoria a las 18:00 horas, mientras que los vencedores de los cruces del viernes lo harán a las 21:00 horas. Finalmente, la gran final de la Copa del Rey está programada para el domingo 22 de febrero a las 19:00 horas, cerrando así un fin de semana intenso de baloncesto de máximo nivel.

El sorteo en el Palau de Les Arts de Valencia

El acto del sorteo, celebrado en uno de los espacios más emblemáticos de Valencia, ha generado gran expectación entre aficionados y equipos participantes. La ciudad valenciana volverá a ser sede de este prestigioso torneo, consolidándose como una de las plazas favoritas para albergar eventos de esta magnitud en el baloncesto español. El Roig Arena se convierte en el epicentro del baloncesto nacional durante cuatro días consecutivos.

La configuración del cuadro ha deparado algunos enfrentamientos especialmente atractivos. El duelo entre Real Madrid y Unicaja repetirá varios choques históricos entre dos de las entidades más laureadas del baloncesto español. Por su parte, el Barcelona también tendrá un rival de entidad, ya sea el Baskonia, con su tradición europea, o el UCAM Murcia, que ha demostrado un gran nivel esta temporada.

Situación pendiente del Kosner Baskonia

La principal incógnita que deja el sorteo está relacionada con la posición final que ocupará el Kosner Baskonia en la clasificación. El equipo vasco debe disputar su encuentro aplazado ante el Dreamland Gran Canaria el 8 de febrero, y el resultado determinará si accede como cabeza de serie o si ese honor recae en el UCAM Murcia. Esta circunstancia ha obligado a establecer dos escenarios posibles en los emparejamientos.

En caso de victoria del conjunto de Vitoria, el Baskonia entraría en el bombo de cabezas de serie y se enfrentaría al La Laguna Tenerife en cuartos de final, mientras que el Barcelona mediría sus fuerzas ante el UCAM Murcia. Si por el contrario los vascos caen derrotados en Gran Canaria, sería el equipo murciano quien disputase el cruce contra los canarios, dejando el Barcelona-Baskonia como el otro emparejamiento del viernes.

Dónde se celebra la Copa del Rey

El Roig Arena de Valencia es el escenario elegido para albergar la edición 2026 de la Copa del Rey. Este pabellón cuenta con capacidad para más de 10.000 espectadores y se ha convertido rápidamente en una de las instalaciones deportivas más modernas de España. Su ubicación en la Ciudad del Turia y sus excelentes infraestructuras lo convierten en el lugar ideal para un evento de esta magnitud.

Valencia ya tiene experiencia en la organización de grandes eventos deportivos, y la Copa del Rey de baloncesto supone una nueva oportunidad para demostrar su capacidad organizativa. Se espera que la afluencia de público sea masiva durante los cuatro días de competición, con miles de aficionados desplazándose desde distintos puntos de España para apoyar a sus equipos.

Expectativas para el torneo

La Copa del Rey 2026 se presenta como una de las ediciones más igualadas de los últimos años. Aunque el Real Madrid parte como favorito por su condición de líder liguero, equipos como Barcelona, Valencia Basket o el propio Baskonia cuentan con plantillas de gran nivel capaces de disputar el título en igualdad de condiciones. La presencia del Unicaja, Joventut, Tenerife y UCAM Murcia completa un cartel de lujo.

El formato a partido único incrementa la emoción y convierte cada encuentro en una auténtica final. No hay margen de error, y cualquier descuido puede significar la eliminación inmediata. Esta circunstancia ha provocado en ediciones anteriores sorpresas memorables y finales entre equipos inesperados, algo que podría repetirse en esta edición valenciana del torneo copero del baloncesto español.