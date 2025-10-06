El cromo de Jordan y Bryant se subasta por más de 5 millones de euros

El mundo del coleccionismo deportivo alcanza nuevos récords con la subasta de uno de los cromos más exclusivos de la historia de la NBA. La casa de subastas Heritage Auctions ha puesto en el mercado una tarjeta única que contiene tanto la imagen como las firmas autógrafas de Michael Jordan y Kobe Bryant, dos de las mayores leyendas del baloncesto mundial. El valor inicial de la puja supera los 5 millones de dólares (aproximadamente 4,6 millones de euros), aunque los expertos prevén que podría alcanzar los 6 millones de dólares (5,5 millones de euros) durante la celebración del evento Summer Platinum que tendrá lugar entre el 23 y el 24 de agosto de 2025.

Este valioso artículo de colección pertenece a la serie Dual NBA Logo Autographs, una colección que salió al mercado entre 2004 y 2009 y que se caracteriza por su extrema rareza y exclusividad en el universo del coleccionismo deportivo. Lo que hace única a esta pieza es que se trata de una edición estrictamente limitada, con tan solo una unidad por cada combinación de jugadores, lo que la convierte en un objeto extremadamente codiciado por coleccionistas de todo el mundo. Chris Ivy, director de 'Heritage Auctions', ha destacado la singularidad de la pieza: "Esta es la única tarjeta que incluye a Michael Jordan y Kobe Bryant, lo que le convierte en la más buscada de la serie Upper Deck Logoman. Además, debido a la trágica muerte de Kobe Bryant en 2020, siempre será la única".

El valor de esta tarjeta no solo radica en la presencia de dos de los jugadores más icónicos de la historia del baloncesto, sino también en la combinación irrepetible de sus autógrafos en un mismo soporte. Hasta la fecha, el récord de venta para un cromo de Michael Jordan se sitúa en 2,93 millones de dólares (2,7 millones de euros), mientras que la tarjeta más cara de Kobe Bryant, correspondiente a su temporada como rookie, alcanzó los 1,79 millones de dólares (1,65 millones de euros). Todo indica que esta nueva subasta pulverizará ambos récords.

El fenómeno del coleccionismo deportivo en el siglo XXI

El coleccionismo deportivo ha experimentado un auge sin precedentes durante la última década, convirtiéndose en una forma de inversión alternativa para muchos aficionados y especuladores. Más allá del valor sentimental, estas piezas han adquirido un significativo valor económico, especialmente aquellas relacionadas con figuras legendarias del deporte. La pandemia de 2020 aceleró esta tendencia, con un incremento notable en los precios de tarjetas deportivas raras y firmadas.

Los expertos señalan que el mercado del coleccionismo deportivo mueve anualmente miles de millones de euros a nivel global, con un crecimiento sostenido que supera el 20% anual desde 2018. En el caso específico de la NBA, el fallecimiento de Kobe Bryant en enero de 2020 provocó un aumento exponencial en el valor de todos los artículos relacionados con su carrera, especialmente aquellos de edición limitada o que contaban con su firma autógrafa.

La serie 'Dual NBA Logo Autographs'

La colección a la que pertenece este valioso cromo fue creada por Upper Deck, una de las compañías más prestigiosas en el ámbito del coleccionismo deportivo. La serie 'Dual NBA Logo Autographs' se caracteriza por presentar a dos estrellas de la NBA en una misma tarjeta, acompañadas por sus respectivas firmas autógrafas y fragmentos de los logotipos oficiales de la liga.

Aunque Michael Jordan aparece en hasta cuatro tarjetas diferentes de esta serie, compartiendo protagonismo con LeBron James, Scottie Pippen y en dos ocasiones con Julius Erving, la que le une a Kobe Bryant es considerada la joya de la corona. La relación entre ambas leyendas trasciende lo puramente deportivo: Bryant siempre consideró a Jordan como su referente e inspiración, adoptando muchos de sus movimientos y ética de trabajo, lo que otorga un valor sentimental y simbólico adicional a esta pieza única.

¿Qué hace que esta tarjeta sea tan valiosa?

Varios factores confluyen para explicar el extraordinario valor alcanzado por esta tarjeta de colección. En primer lugar, la presencia conjunta de dos de las figuras más importantes en la historia del baloncesto, considerados por muchos como el mejor jugador de todos los tiempos (Jordan) y su más digno sucesor (Bryant). En segundo lugar, la extrema rareza de la pieza, siendo ejemplar único de esta combinación de jugadores.

A estos elementos hay que sumarle la autenticidad de las firmas de ambas leyendas y el hecho de que, tras el trágico fallecimiento de Bryant en un accidente de helicóptero en enero de 2020, esta pieza nunca podrá replicarse. Por último, el excelente estado de conservación de la tarjeta, que ha sido catalogada con la máxima puntuación por las empresas especializadas en autentificación y gradación de objetos de colección.

El impacto de Jordan y Bryant en la cultura popular

Más allá de sus logros deportivos, tanto Michael Jordan como Kobe Bryant trascendieron las fronteras del baloncesto para convertirse en auténticos iconos de la cultura popular a nivel mundial. Jordan revolucionó el marketing deportivo con su asociación con Nike y la creación de la línea Air Jordan, mientras que Bryant desarrolló una exitosa carrera empresarial y llegó incluso a ganar un Oscar por su cortometraje de animación "Dear Basketball" en 2018.

El legado de ambos jugadores sigue muy presente en el imaginario colectivo, lo que explica la fascinación que despiertan los objetos relacionados con sus carreras. En el caso concreto de esta tarjeta, representa la unión simbólica de dos generaciones diferentes pero conectadas por la excelencia, la mentalidad competitiva y la capacidad para transcender el propio deporte.

¿Quiénes son los potenciales compradores?

El perfil de los posibles compradores para una pieza de este calibre es muy específico. Se trata generalmente de grandes fortunas con un interés especial por el coleccionismo deportivo de alta gama, empresarios vinculados al mundo del deporte o inversores especializados en activos alternativos. En los últimos años, también han entrado en este mercado fondos de inversión que ven en estas piezas únicas una forma de diversificar sus carteras.

Heritage Auctions ha confirmado que ya ha recibido manifestaciones de interés desde distintos países, incluyendo Estados Unidos, China, Emiratos Árabes Unidos y varios países europeos. La casa de subastas mantiene en secreto la identidad de los potenciales compradores, como es habitual en este tipo de transacciones de alto valor.