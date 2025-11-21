El CTA experimenta con el derbi: el andaluz Munuera Montero, árbitro del Sevilla-Betis

Desde Madrid llega una noticia que puede crear cierta inquietud en las aficiones de Sevilla y Betis ante el próximo derbi a disputar el domingo 30 de noviembre en el Ramón Sánchez-Pizjuán (16:15). El nuevo Comité Técnico de Árbitros (CTA) quiere estrenar en el partido de rivalidad andaluza su idea de acabar con el veto de la territorialidad arbitral designando a un andaluz para ese partido: el jiennense Munuera Montero.

La noticia la adelanta la edición madrileña del AS en una filtración que podría dar al traste con tal designación. Si el CTA persevera y la víspera del derbi anuncia la designación de Munuera Montero, siguiendo asimismo el criterio de publicar las designaciones inmediatamente antes a cada partido, será la primera vez que en LaLiga 2025-26, o cabría decir que en la historia del Campeonato de Liga, un árbitro andaluz arbitrará el derbi sevillano.

El CTA ha ido modificando tradiciones y hábitos en torno a los arbitrajes españoles desde el inicio de la temporada. Por ejemplo, suprimiendo el apellido maternal y nombrándolos por su nombre de pila y el primer apellido en busca de una naturalidad imposible. El árbitro siempre será el juez y estará en el foco de atención de las aficiones si se equivoca o si tiene parcialidad. La idea es que haya mayor transparencia así como asunción de errores y argumentaciones a posteriori de jugadas polémicas, diálogo con los profesionales del fútbol, etc. Todo en busca de un mejor ambiente en torno a los árbitros. Algo inviable... pero doctores tiene la Iglesia.

Entre esos avances un objetivo es acabar con el veto de la territorialidad. Hasta ahora un colegiado no podía dirigir partidos a equipos de su misma comunidad autónoma. Y, oh, casualidad, el estreno del fin de ese veto será en un Sevilla-Betis. Si no quieres caldo, dos tazas, porque no sólo pitará a uno equipo de su región, sino a dos y en un partido de máxima rivalidad. Munuera Montero estará en todos los focos mediáticos.

Evidentemente se trata de una noticia que no es oficial y tendrá que ser confirmada cuando el CTA anuncie la designación para el derbi, supuestamente el sábado 29 de noviembre, la víspera del partido.

Hay algún antecedente de menor calado esta temporada. Por ejemplo, Del Cerro Grande estuvo en el VAR del derbi madrileño e Israel Bárcena y Judit Romano, asturianos, fueron los asistentes del partido Oviedo-Real Sociedad.

Según la noticia de AS, el CTA pensaba estrenar este nuevo criterio en el derbi valenciano, el Valencia-Levante, que finalmente quedó designado para el gallego Muñiz Ruiz. Así que el gran experimento será en el Sevilla-Betis.

Munuera Montero, si se confirma la filtración, será el primer árbitro en romper con la clásica territorialidad. El CTA quiere premiar así su trayectoria, que considera ascendente y de alto nivel. Quizá no ha tenido en cuenta el muy polémico arbitraje del jiennense en el Mallorca-Barcelona en la primera jornada de Liga, tan lejana... El derbi promete más emociones fuertes.