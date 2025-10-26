CW Sevilla sigue con paso firme en Primera Nacional (15-13)

Nueva victoria del Waterpolo Sevilla en el partido de la tercera jornada del grupo B de la Primera Nacional de waterpolo derrotando a un CN Sant Feliu que visitaba San Pablo con una victoria en su único partido jugado hasta el momento. Tardaron los ataques en imponerse a las defensas viviéndose un primer cuarto con escaso movimiento en el marcador en el que los visitantes inauguraron el luminoso pasado ya el ecuador del cuarto y lo terminaron tomando ventaja por 1-2 pese al gol del capitán local Alejandro Andújar.

Mucho más animado resultó el segundo cuarto en cuya primera jugada el Sant Feliu amplió su ventaja en el marcador y pese a la respuesta de Alejandro Andújar, a mitad de cuarto los visitantes disponían de un 2-5 a su favor. Sin embargo, los locales sí lograron imponer su juego en la segunda parte del cuarto con dos goles consecutivos en los siguientes ataques, el primero fruto de un potente lanzamiento desde posición 3 de Gonzalo Gutiérrez y el 4-5 merced a un penalti transformado por el capitán Alejandro Andújar. Respondió rápidamente Marc Lucena para establecer el 4-6 pero el cuarto acabó con empate en el luminoso tras los goles de Gonzalo Gutiérrez en posición similar a su anterior tanto y de Juan Pavón en una jugada de contragolpe tras robo de balón en defensa.

Fue al inicio del tercer cuarto cuando Diego Touriño con un palmeo desde dos metros puso por primera vez por delante a los locales, aunque Sant Feliu recuperó la igualdad en la siguiente jugada. En unos vibrantes minutos iniciales de este cuarto Gonzalo Gutiérrez aprovechaba un balón sin dueño para conseguir el 8-7 y Juan Pavón marcaba de penalti el 9-7. Se vivieron a continuación unos minutos de calma en el marcador, calma que se rompió con dos tantos visitantes que devolvían una vez más las tablas (9-9) al luminoso. Volvió a acabar el cuarto con igualdad después del intercambio de goles de los últimos instantes en los que Fran Andújar conseguía el 10-10 con un lejano y ajustadísimo lanzamiento.

Se llegaba así a los 8 minutos decisivos que comenzaron con un gol del MVP del partido, el sevillano Juan Pavón conseguido desde la zona de boya. No tardó en Sant Feliu en volver a empatar. Nuevamente Juan Pavón marcaba desde la boya para volver a poner al CW Sevilla por delante y Gonzalo Gutiérrez de penalti ampliaba la ventaja local hasta el 13-11. Daniel Alvariño estrechó de nuevo el marcador (13-12) en una situación de superioridad muy protestada por la animosa grada local. Intentó una defensa presionante el Sant Feliu en las siguientes jugadas, presión que el ataque sevillano logró superar con un nuevo tanto de Juan Pavón y otro anotado por Fran Andújar que a falta de 1’51’’ que establecía una diferencia (15-12) que ya resultó insalvable para los catalanes que solo lograron después acercarse hasta el 15-13 con que acabó el encuentro.

Se mantiene con este resultado el CW Sevilla como colíder de su grupo de esta Primera Nacional igualado a puntos con el CN Montjuic, los dos únicos conjuntos que han ganado hasta el momento sus tres primeros partidos, uno de ellos en ambos casos por penaltis. Tras el parón del próximo fin de semana el Waterpolo Sevilla defenderá su privilegiada posición visitando el sábado 8 de noviembre al CN Premiá.