Dakar 2026: el día en que Roma y Sainz asaltaron la general y Schareina agitó la carrera de motos

El Rally Dakar 2026 volvió a demostrar por qué es la prueba más imprevisible del mundo del motor. La novena etapa, primera parte de la temida maratón, sacudió la clasificación general tanto en coches como en motos, con un claro protagonismo español y un mensaje inequívoco: nada está decidido y cada kilómetro cuenta.

Desde Wadi ad Dawasir hasta el campamento maratón refugio, el desierto fue juez implacable. Errores de navegación, estrategias arriesgadas y sanciones por velocidad alteraron un guion que parecía escrito, confirmando que este Dakar es una auténtica montaña rusa competitiva en la que los favoritos no pueden permitirse ni el más mínimo despiste.

Roma y Sainz, golpe de autoridad en coches

En la categoría de coches, el día tuvo un nombre propio: Nani Roma. El piloto catalán volvió a colocarse líder del Dakar por primera vez desde 2014, año en el que se proclamó campeón. Lo hizo tras una etapa sólida, en la que fue octavo, beneficiándose del contexto general y de los problemas de sus rivales directos. Junto a él, Carlos Sainz, cuatro veces ganador del rally, completó un histórico doblete provisional español al ascender al segundo puesto de la general.

Ambos pilotos de Ford Racing aprovecharon su buen ritmo y, sobre todo, el error de navegación cometido por Nasser Al-Attiyah, uno de los grandes damnificados del día. El catarí, ahora tercero en la general, cedió más de 26 minutos en la etapa y vio cómo se estrechaba peligrosamente la lucha por un triunfo que parecía tener encarrilado. También salió perjudicado Mattias Ekström, que cayó hasta la quinta posición.

Dominio español Nani Roma vuelve a liderar el Dakar doce años después y Carlos Sainz se sitúa segundo tras una jornada clave marcada por errores de navegación y penalizaciones

La clasificación, tras esta novena etapa, refleja la igualdad extrema: Roma lidera con apenas 57 segundos sobre Sainz, 1:10 sobre Al-Attiyah y 6:13 respecto a Henk Lategan, que además sufrió problemas mecánicos en la dirección asistida de su Toyota. Un margen mínimo si se tiene en cuenta que aún resta la segunda mitad de la maratón, sin asistencia y con el desgaste como enemigo silencioso.

Nani Roma revelaba con posterioridad que había sufrido tres pinchazos durante la etapa. "He tenido tres pinchazos hoy, pero todo el mundo ha tenido problemas. A partir de la mitad de la especial, he tenido que bajar el ritmo porque ya había pinchado dos veces. Luego nos hemos encontrado a Nasser y a otros que daban la vuelta y hemos hecho lo mismo, pero sí hemos dado con el punto. Después hemos pinchado otra vez más, pero bueno, hemos llegado", explicó a su llegada al campamento refugio final de la jornada.

Carlos Sainz, segundo en la general ahora, durante la novena etapa. / Charly López | Efe

La jornada pudo ser incluso mejor para los españoles. Las penalizaciones por exceso de velocidad, un minuto para Roma y 1:10 para Sainz, evitaron que el madrileño saliera líder. Detalles que, en un Dakar tan ajustado, pueden resultar decisivos en el desenlace final.

En clave española también brilló Cristina Gutiérrez, que llevó su Dacia hasta la sexta posición del día y se consolida décima en la general, confirmando su regularidad y ambición en la prueba más dura del calendario.

Schareina vence y Sanders toma el mando en motos

En motos, la novena etapa dejó otro gran titular: la victoria de Tosha Schareina. El piloto español de Monster Energy Honda completó los 418 kilómetros de especial con autoridad, eligiendo el camino correcto en un punto clave del trazado y marcando diferencias en el tramo final. Su triunfo no sólo es un éxito parcial, sino una demostración de madurez en una carrera marcada por la navegación.

Victoria brillante En motos, Tosha Schareina firma una victoria de prestigio mientras Daniel Sanders recupera el liderato en una general cada vez más exigente

La otra gran noticia fue el regreso de Daniel Sanders al liderato. El australiano de Red Bull KTM, defensor del título, aprovechó los problemas de Luciano Benavides, que cedió casi doce minutos y cayó al tercer puesto. Sanders domina ahora la general con la mayor ventaja vista hasta el momento en este Dakar, aunque insuficiente para relajarse en una maratón que puede cambiarlo todo.

Tosha Schareina, ganador de la novena etapa con su Honda. / AFP7 | Europa Press

Schareina, cuarto en la general, se mostró satisfecho con su estrategia y reconoció la dificultad de adelantar en pistas rápidas y con polvo, un factor que condicionó la etapa y obligó a muchos pilotos a rodar en grupo, priorizando la supervivencia.

Con la segunda mitad de la etapa maratón aún por disputarse, el Dakar 2026 entra en una fase decisiva. España sueña con un desenlace histórico, pero el desierto, una vez más, tendrá la última palabra.