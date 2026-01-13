EL TIEMPO
Aviso amarillo por lluvia en Sevilla
Nani Roma, nuevo líder en coches, supera una duna en la novena etapa.
Nani Roma, nuevo líder en coches, supera una duna en la novena etapa. / AFP7 | Europa Press

Las mejores fotos del Rally Dakar | Novena etapa

Dakar 2026: el día en que Roma y Sainz asaltaron la general y Schareina agitó la carrera de motos

El Rally Dakar 2026 vivió una novena etapa decisiva que volvió a agitar por completo la clasificación en coches y motos, confirmando el excelente momento del motor español. En la categoría reina, Nani Roma recuperó el liderato doce años después gracias a una jornada sólida y a los contratiempos de sus rivales, mientras que Carlos Sainz se colocó segundo, firmando un histórico doblete provisional para Ford Racing. Las penalizaciones por exceso de velocidad evitaron que el madrileño encabezara la general, que ahora presenta diferencias mínimas entre los favoritos, con Nasser Al-Attiyah y Henk Lategan aún muy cerca. También destacó Cristina Gutiérrez, sexta en la etapa y asentada en el ‘top 10’ del rally, en un Dakar que sigue siendo una auténtica montaña rusa.

En motos, el protagonismo fue para Tosha Schareina, vencedor de la novena especial tras una brillante elección de ruta y un fuerte final en las dunas, un resultado que refuerza su candidatura en la general. Sin embargo, el gran beneficiado del día fue Daniel Sanders, que recuperó el liderato aprovechando los errores de navegación de Luciano Benavides, ahora tercero. Con la primera mitad de la etapa maratón completada y la segunda aún por disputarse sin asistencia mecánica, el Dakar entra en su tramo más exigente, donde cada decisión puede resultar definitiva y ningún líder puede permitirse el más mínimo error.

